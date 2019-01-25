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Тимошенко анонсировала предвыборный тур по регионам Украины 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Р-Спорт
Кандидат в президенты Украины, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко анонсировала пятницу предвыборный тур по регионам Украины.
"Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала меня кандидатом в президенты Украины. Ну что ж, поехали! Со следующей недели я начинаю большой тур по регионам Украины", — написала Тимошенко в Facebook.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.
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