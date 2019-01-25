Тимошенко анонсировала предвыборный тур по регионам Украины

Кандидат в президенты Украины , экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко анонсировала пятницу предвыборный тур по регионам Украины.

"Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала меня кандидатом в президенты Украины. Ну что ж, поехали! Со следующей недели я начинаю большой тур по регионам Украины", — написала Тимошенко в Facebook.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.