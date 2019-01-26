Секретное решение СНБО вступило в силу на Украине

В документе отображены итоги функционирования специального положения в стране.

Засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины вступило в силу 25 января. Об этом сообщил секретарь организации Александр Турчинов.

В документе отображены итоги функционирования специального положения в стране, а также говорится о выявленных недостатках в украинских вооруженных силах, сообщается на сайте Порошенко.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года «Об итогах введения военного положения в Украине» (прилагается, секретно)», — сказано в указе Порошенко.

Напомним, военное положение на Украине было введено 26 ноября после того, как украинские военные корабли незаконно вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. Тогда пограничные российские службы задержали три ВМС Украины.