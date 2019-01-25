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Кличко опозорился в Давосе 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
В Сети появилось видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе безуспешно пытается выговорить слово digitalization (диджитализация).
Виталий Кличко, его брат Владимир и другие участники форума обсуждали развитие украинской столицы.
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На кадрах мэр Киева пытается выговорить слово, но вместо этого издает невнятные звуки. Аудитория подсказывает бывшему боксеру, как произнести слово, но Кличко с задачей так и не справился. Его брат Владимир в это время не может скрыть смех.
Украина , Бокс , Видео , В мире , СНГ , Давос
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