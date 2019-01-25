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Документы хакеров Anonymous: Украина готовилась к столетней войне с Россией 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: соцсети
Украинские военные готовились к "столетней войне" с Россией, свидетельствуют новые документы хакеров Anonymous по британскому госпроекту Integrity Initative, который занимается информационной борьбой с РФ.
В одном из отчетов, принадлежащих, по утверждению хакеров, Integrity Initiative, сообщается, что пять сотрудников резерва военной разведки Украины в возрасте от 45 до 53 лет посещали Великобританию с 6 по 13 июля, год визита не указывается. Отмечается, что все, кроме одного сотрудника, могли говорить на английском языке. Все пятеро — этнические русские, двое из них родом из России (в оригинале — Russian Republic). Двое, как указано в отчете, ранее были полковниками КГБ, еще двое — командовали бригадами, а последний, как пишут авторы отчета, "почти наверняка" раньше служил в ГРУ.
Они "дали ясно понять, что Украина готовится к длительной войне, украинской "столетней войне", как один из них заявил", сообщается в документе.
В нем отмечается, что в ходе этих встреч обсуждались программы по закупкам оборудования, характер этого оборудования, которое закупалось и разрабатывалось украинцами, в особенности совместно с хорватами. Эти обсуждения "позволили понять, как они представляли развитие своей военной стратегии и что для них с наибольшей вероятностью является лучшим противодействием российским атакам", говорится в отчете.
Сама Integrity Initiative никак пока не прокомментировала принадлежность этого документа. При этом Integrity Initiative признавала подлинность документов, опубликованных хакерами Anonymous ранее.
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