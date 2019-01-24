На Украине решили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань

По его словам, необходим успешный и эффективный национальный проект, который взбудоражит историческую память и исторический интерес. При этом он не уточнил, о каких воспоминаниях идет речь.

Билецкий считает, что проживающие на Кавказе и Кубани люди не заинтересованы в возвращении в состав Украины, поэтому придется прибегнуть к агрессивным мерам.