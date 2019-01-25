Кандидат в президенты Украины похвалился кражей бесплатных шапок в Давосе

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко , находясь на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе , едва не был арестован за попытку набрать бесплатных шапок, которые были заготовлены для участников форума в качестве сувениров, об этом сам Шевченко рассказал в своем Facebook.

По словам кандидата в президенты, привезти эти шапки его попросили друзья.

"Да, такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул "шапочные махинации" ради друзей. Проснулся в шесть утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила", — рассказал Шевченко, добавив при этом, что отойдя от киоска на десять метров, он "понял, что мало взял".

"Вернулся взять еще, но не тут то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "позволил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку. Вот так, на что только не пойдешь ради друзей!" — написал политик.

Спустя некоторое время Шевченко разместил фотографию, на которой изображены пять сувенирных шапок, при этом свой пост он подписал "Давосские трофеи".