Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко, находясь на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, едва не был арестован за попытку набрать бесплатных шапок, которые были заготовлены для участников форума в качестве сувениров, об этом сам Шевченко рассказал в своем Facebook.
По словам кандидата в президенты, привезти эти шапки его попросили друзья.
"Да, такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул "шапочные махинации" ради друзей. Проснулся в шесть утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила", — рассказал Шевченко, добавив при этом, что отойдя от киоска на десять метров, он "понял, что мало взял".
"Вернулся взять еще, но не тут то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "позволил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку. Вот так, на что только не пойдешь ради друзей!" — написал политик.
Спустя некоторое время Шевченко разместил фотографию, на которой изображены пять сувенирных шапок, при этом свой пост он подписал "Давосские трофеи".
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.