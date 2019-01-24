В ПАСЕ поддержали поправку Украины по инциденту в Керченском проливе

Профильная комиссия ПАСЕ, которая занималась подготовкой доклада по инциденту в Керченском проливе, поддержала поправку украинской делегации. Об этом заявил заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко», член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко «Поправка с термином «военнопленные» в отношении наших военных моряков заменена на поправку, которая требует обращаться с ними «в соответствии с требованиями международного гуманитарного законодательства, включая Женевскую конвенцию». Женевская конвенция говорит именно о военнопленных, так что юридически это даёт такой же результат», — написал Гончаренко в Facebook. Ранее глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы по ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг, 24 января. Политолог Юрий Якорь в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление. 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны кораблями ФСБ России . Впоследствии моряки были арестованы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержанные Россией украинские моряки являются военнопленными.