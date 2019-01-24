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В ПАСЕ поддержали поправку Украины по инциденту в Керченском проливе 

RT на русском + ещё 4 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Профильная комиссия ПАСЕ, которая занималась подготовкой доклада по инциденту в Керченском проливе, поддержала поправку украинской делегации. Об этом заявил заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко», член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
«Поправка с термином «военнопленные» в отношении наших военных моряков заменена на поправку, которая требует обращаться с ними «в соответствии с требованиями международного гуманитарного законодательства, включая Женевскую конвенцию». Женевская конвенция говорит именно о военнопленных, так что юридически это даёт такой же результат», — написал Гончаренко в Facebook.
Ранее глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы по ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг, 24 января.
Политолог Юрий Якорь в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление.
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны кораблями ФСБ России. Впоследствии моряки были арестованы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержанные Россией украинские моряки являются военнопленными.
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Комментарии
Украина , В мире , Павел Климкин , Алексей Гончаренко , ФСБ , Совет Европы , Верховная Рада
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