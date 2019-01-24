В ПАСЕ утвердили резолюцию по Керченскому проливу

Сообщается, что российская делегация в работе над документом не принимала участия. Также и украинской стороне не удалось внести поправку, согласно которой задержанные моряки считались бы "военнопленными".

Отмечается, что ПАСЕ в резолюции призывает Россию и Украину воздержаться от обострения конфликта.

"Ассамблея настоятельно призывает Россию немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь…", — говорится в резолюции.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ объяснили причину исключения Украины из комитета по снятию санкций.