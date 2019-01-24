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В ПАСЕ утвердили резолюцию по Керченскому проливу 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на заседании 24 января приняли резолюцию по ситуации в Керченском проливе, передает РИА "Новости".
Сообщается, что российская делегация в работе над документом не принимала участия. Также и украинской стороне не удалось внести поправку, согласно которой задержанные моряки считались бы "военнопленными".
Отмечается, что ПАСЕ в резолюции призывает Россию и Украину воздержаться от обострения конфликта.
Россия отвернулась от ПАСЕ
"Ассамблея настоятельно призывает Россию немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь…", — говорится в резолюции.
Ранее сообщалось, что в ПАСЕ объяснили причину исключения Украины из комитета по снятию санкций.
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