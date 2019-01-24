Порошенко назвал сроки создания антикоррупционного суда на Украине

Процедура создания Высшего антикоррупционного суда завершится на Украине в феврале 2019 года. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко на заседании в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

«В феврале мы завершаем процедуру создания антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой. — RT), которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключение», — цитирует пресс-служба украинского лидера.

Глава государства отметил в качестве положительного результата в борьбе с коррупцией получение Национальным банком Украины награды за прозрачность в банковском секторе.

Порошенко также подчеркнул важность улучшения инвестиционного климата на Украине.