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Порошенко назвал сроки создания антикоррупционного суда на Украине 

RT на русском 49 минут назад
Фото: ТАСС
Процедура создания Высшего антикоррупционного суда завершится на Украине в феврале 2019 года. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко на заседании в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
«В феврале мы завершаем процедуру создания антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой. — RT), которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключение», — цитирует пресс-служба украинского лидера.
Глава государства отметил в качестве положительного результата в борьбе с коррупцией получение Национальным банком Украины награды за прозрачность в банковском секторе.
Порошенко также подчеркнул важность улучшения инвестиционного климата на Украине.
Ранее президент Украины обсудил с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард в Давосе перспективы роста экономики страны в 2019 году.
В июне 2018 года Верховная рада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине.
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Комментарии
Украина , В мире , Кристин Лагард , Петр Порошенко , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Давос
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