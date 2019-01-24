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Украинские церкви поссорились из-за томоса об автокефалии 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Филарет заявил, что томос об автокефалии был выдан не недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ), а именно его структуре. Запись беседы митрополита со священнослужителями УПЦ КП опубликована на сайте «Союза православных журналистов».
«Какая новая церковь? Церковь существует больше 25 лет. И если бы не было этой церкви Киевского патриархата, то кому томос давать — этим двум московским архиереям без приходов? Ясно, что дали томос Киевскому патриархату», — говорит на записи Филарет.
Кроме того, митрополит выступил и против названия ПЦУ. «Православная церковь Украины — это не наше название. Мы являемся Украинской православной церковью. Как и другие. "Православная церковь в Украине" — означает, что это не господствующая церковь, а лишь одна из церквей в Украине. А мы — господствующая», — заявил он.
Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января, а на следующий день вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в соборе Святого Георгия в Стамбуле. 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, который провозгласил создание ПЦУ и выбрал ее главой Епифания. Священнослужителя называют приближенным к Филарету — лидеру созданной в 1990-х годах УПЦ КП. От канонической Украинской православной церкви Московского патриархата на собор пришли только два человека.
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Комментарии3
Украина , В мире , РПЦ
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