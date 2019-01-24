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Януковича признали виновным в госизмене 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский суд признал экс-президента страны Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
Как уточняет «РБК — Украина», Оболонский райсуд Киева установил, что Янукович 1 марта 2014 года, находясь на территории России, направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Украину. Суд счел, что Янукович действовал в целях «нарушения суверенитета» страны.
Судья заявил, что в этот же день, 1 марта, Янукович «содействовал в ведении агрессивной войны против Украины».
По словам судьи, хотя Янукович не признал вину, суд считает доказанной его виновность в преступлениях по статьям 111 (госизмена), и 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
В феврале 2014 года Янукович покинул Украину на фоне массовых протестных акций. Позже против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе дело о госизмене. Прокуроры просят суд назначить ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.
На Украине утверждают, что Янукович подписал письмо на имя Путина с просьбой ввести войска. Экс-президент свою вину отрицает. Российские власти заявляют, что такого письма в Кремле не получали.
Комментарии1
Украина , В мире , Виктор Янукович , Владимир Путин , РБК
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