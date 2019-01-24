Жителям Киева из-за высоких тарифов приходится греться кирпичами

Жителям Киева из-за высоких тарифов приходиться греться кирпичами, рассказали в украинской исследовательской компании. В целом в ноябре за услуги ЖКХ не заплатило более половины жителей страны. По требованию МВФ Киев продолжит увеличивать тарифы на газ. По данным Всемирного банка, если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины , то сейчас — 25%.

После введения новых тарифов на отопление многие украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Даже в относительно благополучном Киеве бедные семьи вынуждены греться при помощи кирпичей. Об этом на пресс-конференции, посвященной повышению тарифов, заявил директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко . Запись выступления опубликована на YouTube-канале GolosTV UA.

По его словам, в ноябре за услуги ЖКХ не заплатило более половины жителей страны.

Не исключение даже Киев, где платят даже меньше, чем по всей стране. Хотя украинская столица является относительно богатым городом, даже ее жители не выдерживают новых тарифов, добавляет эксперт.

«Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся и тогда — коллапс. У кого деньги есть — будут устанавливать колонки, газовые или электрические, у кого нет — будут при помощи газовой плиты (обогреваться — «Газета.Ru»). Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — рассказал Сергиенко.

Международные институты, кредитующие Киев, вынуждают страну идти на весьма непопулярные реформы, главная из которых повышение цены на газ.

Напомним, активное сотрудничества Киева с МВФ началось в 2014 году. В конце того года власти Украины договорились о выделении займа в $17,5 млрд Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение суммы в этом объеме. Но уже к окончанию данной программы стало очевидным, что Киев не справится с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

При этом требование о повышении цены на газ было ключевым условием Международного валютного фонда для выдачи дальнейших кредитов Украине.

В конце прошлого года власти страны заключили с МВФ соглашение о новой программе заимствований. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине транш на $1,4 млрд Транш был предоставлен в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand-by (SBA). Как заявили тогда в Нацбанке, международные резервы страны благодаря траншу выросли до $20,1 млрд, достигнув таким образом показателей января 2014 года.

Остальные транши в рамках новой 14-месячной программы кредитования stand-by будут направляться по итогам полугодовых обзоров ее исполнения.

Кабмин Украины в прошлом году принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. В результате новая цена на газ составила 8,5 тыс. гривен ($305) за тысячу кубометров. C 1 января этого года тариф на отопление на Украине повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ. При этом в отдельных регионах газоснабжение увеличилось на четверть.

И это не предел. Очередное повышение цен на газ на Украине намечено на май 2019 года. Как отмечается, Украина также обязана приравнять цены на газ для населения к рыночным с 2020 года.

На фоне растущих цен на газ и инфляции Украина постепенно превращается в самое бедное государство Европы.

По данным Всемирного банка, если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сейчас — 25%.

И в организации недовольны этой ситуацией. Как отмечала директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Кахконен, Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше средств, чем в какую-либо другую страну.

При этом минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте остается самой низкой среди стран Европы — около $150.

На днях депутат Верховной рады Украины , лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.

Эта ситуация будет сохраняться, если в стране продолжат «тасовать в колоде всех тех политиков», которые считают, что деньги «делают политику», а политика приносит еще больше денег, отметил он.

«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал депутат.

Добродомов назвал следование указанному принципу «путем в никуда».