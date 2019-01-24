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Янукович перенес операцию, сообщил адвокат 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Виктор Янукович перенес операцию и находится на реабилитации, заявил в четверг его адвокат Александр Горошинский.
Ранее Янукович получил спортивную травму. Горошинский заявлял, что бывшему президенту может понадобиться операция в Израиле.
"Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации", — заявил Горошинский в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".
При этом подробностей он не сообщил.
Оболонский районный суд Киева в четверг начнет зачитывать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. На рассмотрение дела ушло чуть более полутора лет. При этом приговор будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Янукович , Генпрокуратура РФ , Израиль
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