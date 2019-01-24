Янукович перенес операцию, сообщил адвокат

Бывший президент Украины Виктор Янукович перенес операцию и находится на реабилитации, заявил в четверг его адвокат Александр Горошинский.

Ранее Янукович получил спортивную травму. Горошинский заявлял, что бывшему президенту может понадобиться операция в Израиле

"Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации", — заявил Горошинский в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

При этом подробностей он не сообщил.

Оболонский районный суд Киева в четверг начнет зачитывать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. На рассмотрение дела ушло чуть более полутора лет. При этом приговор будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.