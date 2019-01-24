В Киеве усилили охрану суда, где начнут зачитывать приговор Януковичу

Охрану Оболонского районного суда Киева, где в четверг начнут зачитывать приговор по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, значительно усилили, передает агентство УНН.

Оболонский районный суд Киева в четверг начнет зачитывать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. На рассмотрение дела ушло чуть более полутора лет. При этом приговор будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.

"По состоянию на 7.40 (8.40 мск) под судом находятся три автозака и один автобус с бойцами Нацгвардии, а также несколько автомобилей патрульной полиции", — говорится в сообщении агентства.

Также полицейские дежурят на входе в здание суда.