Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве усилили охрану суда, где начнут зачитывать приговор Януковичу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Охрану Оболонского районного суда Киева, где в четверг начнут зачитывать приговор по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, значительно усилили, передает агентство УНН.
Оболонский районный суд Киева в четверг начнет зачитывать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. На рассмотрение дела ушло чуть более полутора лет. При этом приговор будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.
"По состоянию на 7.40 (8.40 мск) под судом находятся три автозака и один автобус с бойцами Нацгвардии, а также несколько автомобилей патрульной полиции", — говорится в сообщении агентства.
Также полицейские дежурят на входе в здание суда.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии1
Украина , В мире , Виктор Янукович , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карьера Рогозина повисла на волоске219
Назван инструмент для уничтожения Украины146
«Очередная американская гегемония»796
Задержан мэр Нефтеюганска1
Украина задумала выйти из СНГ за два месяца11
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
00:39
Хлопок произошел в жилом доме в Москве
Происшествия
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
02:39
В Каракасе идут ожесточенные столкновения
В мире
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение