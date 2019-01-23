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Садовой призвал Тимошенко снять кандидатуру с выборов президента Украины 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовой призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко отказаться от участия в выборах в его пользу.
"На съезде Тимошенко объявила, что наступает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди — возрождение и развитие. Я абсолютно поддерживаю лидера "Батькивщины" в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю", — написал в среду мэр Львова на странице в Facebook.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
По данным ЦИК, комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты. Лидером президентского рейтинга по данным соцопросов на протяжении последних месяцев остается Тимошенко.
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Комментарии4
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России , Львов
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