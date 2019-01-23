Садовой призвал Тимошенко снять кандидатуру с выборов президента Украины

Кандидат в президенты Украины , мэр Львова Андрей Садовой призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко отказаться от участия в выборах в его пользу.

"На съезде Тимошенко объявила, что наступает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди — возрождение и развитие. Я абсолютно поддерживаю лидера "Батькивщины" в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю", — написал в среду мэр Львова на странице в Facebook.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

По данным ЦИК, комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты. Лидером президентского рейтинга по данным соцопросов на протяжении последних месяцев остается Тимошенко.