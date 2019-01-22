Иерусалимский патриарх призвал Порошенко помириться с Януковичем

Секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристарх на встрече с президентом Украины Петром Порошенко передал ему в руки письмо, в котором патриарх просит помириться с Виктором Януковичем и использовать его для достижения мира, сообщил источник из окружения патриарха Феофила.

«Вчера Аристарх передал это письмо ему в руки», — передает «Страна» слова источника.

Ранее сообщалось, что иерусалимский патриархат передал письмо к Порошенко о Януковиче. Это обращение было направлено еще в конце декабря. В нем содержится призыв использования «всех возможностей для мира» на Украине, включая возможное участие Януковича в его достижении.

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко заявил, что это письмо якобы было отозвано израильской стороной. Источник подчеркнул, что в связи с этим заявлением Аристархус передал письмо лично Порошенко при встрече.

В письме патриарх Иерусалимский Феофил III высказал свое мнение о необходимости прекращения политического преследования четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Отметим, что патриарх Иерусалима Феофил III отказался от встречи с президентом Украины Петром Порошенко во время визита последнего в Израиль, сославшись на недомогание.