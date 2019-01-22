Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иерусалимский патриарх призвал Порошенко помириться с Януковичем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристарх на встрече с президентом Украины Петром Порошенко передал ему в руки письмо, в котором патриарх просит помириться с Виктором Януковичем и использовать его для достижения мира, сообщил источник из окружения патриарха Феофила.
«Вчера Аристарх передал это письмо ему в руки», — передает «Страна» слова источника.
Ранее сообщалось, что иерусалимский патриархат передал письмо к Порошенко о Януковиче. Это обращение было направлено еще в конце декабря. В нем содержится призыв использования «всех возможностей для мира» на Украине, включая возможное участие Януковича в его достижении.
Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко заявил, что это письмо якобы было отозвано израильской стороной. Источник подчеркнул, что в связи с этим заявлением Аристархус передал письмо лично Порошенко при встрече.
В письме патриарх Иерусалимский Феофил III высказал свое мнение о необходимости прекращения политического преследования четвертого президента Украины Виктора Януковича.
Отметим, что патриарх Иерусалима Феофил III отказался от встречи с президентом Украины Петром Порошенко во время визита последнего в Израиль, сославшись на недомогание.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Луценко обиделся на Порошенко из-за выборов Глава ДНР сказал, каким способом хочет освободить Донбасс Иерусалимский патриарх призвал Порошенко помириться с Януковичем
Комментарии
Украина , В мире , Виктор Янукович , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину «вывели на чистую воду»26
Порошенко принял закон по Донбассу76
Россия «довела» Европу до кризиса25
Появились неожиданные факты о захватчике самолета5
Диспетчер не поверила в захват рейса Сургут–Москва45
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
02:35
Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой
В мире
00:48
Попытка списания чеченских долгов за газ провалилась
Общество Статьи
01:10
Названа версия крушения Ту-22М3
Происшествия
00:05
Опубликовано видео с допроса захватчика самолета
Происшествия Войска
00:58
Порошенко обратился к жителям Крыма
В мире Украина
00:13
О захватчике самолета сообщают противоречивую информацию
Происшествия Статьи
02:58
Путин объявил условие заключения мира с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение