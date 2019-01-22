Корреспондент (Украина): на Украине нарушаются права человека

Казахстане и «Оппозиционный блок» оспорил в судах закрытие избирательных участков в Российской Федерации как грубое нарушение избирательного права проживающих в РФ украинских граждан, однако Верховный суд принял решение о законности таких действий, аргументируя тем, что три миллиона украинцев смогут проголосовать в соседних государствах — Финляндии Грузии . Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам граждан, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за действующего президента. Все возможности украинского правосудия в защите права украинцев голосовать в РФ исчерпаны, и мы будем обращаться с заявлением в ЕСПЧ

Также хочу обратить внимание ПАСЕ на случаи нарушения гарантированного ст. 9 Европейской конвенции по правам человека права на свободу вероисповедания и невмешательства государства в дела церкви, которые приобрели массовый характер в Украине в связи с активным содействием государственных институтов созданию провластной религиозной организации ПЦУ.