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Корреспондент (Украина): на Украине нарушаются права человека 

ИноСМИ 1 час назад
«Оппозиционный блок» оспорил в судах закрытие избирательных участков в Российской Федерации как грубое нарушение избирательного права проживающих в РФ украинских граждан, однако Верховный суд принял решение о законности таких действий, аргументируя тем, что три миллиона украинцев смогут проголосовать в соседних государствах — Финляндии, Казахстане и Грузии. Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам граждан, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за действующего президента. Все возможности украинского правосудия в защите права украинцев голосовать в РФ исчерпаны, и мы будем обращаться с заявлением в ЕСПЧ.
Также хочу обратить внимание ПАСЕ на случаи нарушения гарантированного ст. 9 Европейской конвенции по правам человека права на свободу вероисповедания и невмешательства государства в дела церкви, которые приобрели массовый характер в Украине в связи с активным содействием государственных институтов созданию провластной религиозной организации ПЦУ.
Власть грубо вмешалась в религиозные дела, дискриминируя крупнейшей православную конфессию — Украинскую православную церковь. В конце декабря коалиционное большинство приняло закон, обязывающий УПЦ изменить название и перерегистрировать уставы, не обязывая к подобным шагам другие конфессии, что является откровенной дискриминацией. В перерегистрации уставов УПЦ власти могут отказать по политическим мотивам. На днях парламент с такими же грубыми нарушениями конституционных процедур принял еще один противоречащий Конвенции закон, который фактически легализует захват храмов УПЦ. К сожалению, захваты храмов уже происходят ежедневно. Власть ставит под угрозу права этой крупнейшей конфессии лишая ее верующих права на свободу вероисповедания.
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Украина , В мире , ЕСПЧ , РПЦ , Грузия , Финляндия
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