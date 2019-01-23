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Иерусалимский патриарх принял верующих УПЦ вместо Порошенко 

News.ru + ещё 4 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III, сославшись на недомогание, отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко, запланированную на 21 января, и пообщался с верующими Украинской православной церкви (УПЦ).
«В своей резиденции паломников принял блаженнейший патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III», — говорится в сообщении Одесской епархии УПЦ.
Группу верующих возглавил викарий Одесской епархии епископ Арцизский Виктор.
В ходе общения Феофил III заявил, что молится о мире на Украине, а также передал «первосвятительское благословение верным чадам УПЦ».
Источник РИА Новости сообщил, что патриарх был готов пообщаться с украинским лидером при условии, что на встрече не будет представителей созданной «новой церкви» Украины. Однако Порошенко не согласился на это условие.
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко вручил «почётному патриарху» Православной церкви Украины Филарету орден Государства и присвоил звание Героя Украины.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , РИА Новости , Палестина
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