Иерусалимский патриарх принял верующих УПЦ вместо Порошенко

«В своей резиденции паломников принял блаженнейший патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III», — говорится в сообщении Одесской епархии УПЦ.

Группу верующих возглавил викарий Одесской епархии епископ Арцизский Виктор.

В ходе общения Феофил III заявил, что молится о мире на Украине, а также передал «первосвятительское благословение верным чадам УПЦ».

Источник РИА Новости сообщил, что патриарх был готов пообщаться с украинским лидером при условии, что на встрече не будет представителей созданной «новой церкви» Украины. Однако Порошенко не согласился на это условие.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко вручил «почётному патриарху» Православной церкви Украины Филарету орден Государства и присвоил звание Героя Украины.