Экс-депутат Рады: многие украинцы видят в Тимошенко «руку мщения»

О своем решении баллотироваться Тимошенко заявила сегодня на съезде партии.

Для нее это будет уже третья попытка побороться за президентский пост. В 2010 году Тимошенко проиграла Виктору Януковичу во втором туре с разрывом в 3,48 процента голосов, а 2014 году — нынешнему президенту Петру Порошенко , который победил в первом туре.

По данным соцопросов, на протяжении последних месяцев Тимошенко остается лидером президентского рейтинга. Порошенко пока не объявил официально о намерении баллотироваться на второй срок.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Избирательная кампания официально стартовала 31 декабря.

Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik прокомментировал выдвижение Юлии Тимошенко кандидатом на пост президента.

"Это выдвижение было обставлено как шоу, да и сам съезд "Батькивщины" был срежиссирован скорее как шоу, а не как съезд политической партии. По законам шоу на съезд прибыли и неожиданные гости, в том числе (экс-президент Украины) Леонид Кравчук, который выступил в поддержку Тимошенко, (бывший глава украинской неканонической УПЦ КП, самопровозглашенный) патриарх Филарет, который, как все ожидали, поддержит Порошенко, а он тоже поддержал Юлию Тимошенко. Все это должно было создать впечатление всеобщей поддержки. И нужно сказать, что выдвижение Тимошенко — это достаточно серьезная заявка на победу в избирательной гонке. Ее шансы возрастают оттого, что очень многие недовольны действиями Порошенко и его команды, его министров, его премьера. И они надеются, что Тимошенко станет своего рода "рукой мщения" нынешним властям за ту разруху, голод и холод, которые они допустили", — сказал Александр Голуб.

При этом он не считает, что Тимошенко в случае победы на выборах изменит курс украинского государства.