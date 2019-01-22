Филарет награждён звездой героя Украины

Президент Украины Пётр Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что вручение состоялось в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины.

«Подчёркиваю, что Ваша награда — абсолютно заслуженная», — сказал Порошенко.

О присвоении Филарету звания героя Украины стало известно в начале января.

При присвоении этого звания вручается орден «Золотая звезда» или орден Государства. Филарет получил обе награды.