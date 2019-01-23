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Тимошенко поделилась планом по возвращению Крыма 

News.ru + ещё 5 47 минут назад
Кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как именно планирует вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.
По её мнению, переговоры в Минском формате себя исчерпали, поэтому новый президент Украины должен вернуться к Будапештскому меморандуму и добиться от всех подписавших его сторон возвращения Крыма и юго-восточных регионов Украины.
«На этих территориях живет много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага», — заявила Тимошенко, выступая на «Форуме единения» партии «Батькивщина».
Ещё одним важным шагом Тимошенко назвала создание на Украине новой армии, отвечающей всем стандартам НАТО. По её словам, благодаря усилению военно-технической помощи со стороны партнёров, у страны появится возможность развернуть эффективную систему ПВО и возродить флот, сообщает Федеральное агентство новостей.
Как писал News.ru, 22 января партия «Батькивщина» выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Сейчас она лидирует в предвыборных рейтингах. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта.
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Комментарии82
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , НАТО , РИА ФАН
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