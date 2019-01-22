«Единственный мужчина в украинской политике»: интересные факты о Юлии Тимошенко

Во вторник, 22 января, лидер предвыборной гонки Юлия Тимошенко официально становится кандидатом в президенты. Издание Украина.ру собрало интересные и малоизвестные факты о Тимошенко

Юлия Тимошенко — ветеран украинской политики. За 22 года она успела побывать депутатом Верховной Рады , вице-премьером по теплоэнергетическому комплексу, премьер-министром. Была одним лидером оппозиции, в первых рядах кампании против президента Леонида Кучмы

Но президентом Тимошенко еще не была. В 2010 году она заняла на выборах второе место после Виктора Януковича . Поражение стало для лидера «Батькивщины» роковым: последовали уголовные дела, и на свободу Тимошенко вышла только после победы «Евромайдана» в феврале 2014 года.

Сегодня по всем социологическим опросам на Украине Тимошенко — явный лидер избирательной гонки. Во вторник, 15 января, в Киеве опубликовали очередной соцопрос — исследование проводило Агентство социально-политических исследований и коммуникативных стратегий. Так, 15,5% украинцев, готовых идти на выборы, проголосуют за Тимошенко. Действующий президент и главный конкурент лидера «Батькивщины» Пётр Порошенко набирает всего 8,2%.

Кроме этого, при моделировании второго тура Тимошенко выигрывает у Порошенко с большим отрывом.

Но что придумает не желающий отдавать власть президент, которого еще один кандидат Владимир Зеленский назвал «креативным парнем», известно пока лишь Порошенко и его ближайшему окружению. Выборы точно будут горячими.

Политический путь

Юлия Владимировна Тимошенко родилась 27 ноября 1960 в Днепропетровске

В 1984 году окончила экономический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности «экономика труда» и получила диплом инженера-экономиста с отличием. В 1999 защитила в Киевском национальном экономическом университете кандидатскую диссертацию по специальности «организация управления, планирования и регулирования экономики» на тему «Государственное регулирование налоговой системы». Получила учёную степень кандидата экономических наук.

В 1984-1988 работала инженером-экономистом на Днепровском машиностроительном заводе им. Ленина (ДМЗ) в Днепропетровске.

Согласно «официальной» биографии, в 1988 году (в начале перестройки) Юлия с мужем, Александром Тимошенко , заняли 5000 рублей. Супруги открыли кооператив «пункт видеопроката». Помогал Геннадий Тимошенко (отец Александра Тимошенко), который возглавлял «отдел кинопроката» в Днепропетровском облсовете. Фирма занималась кинопрокатом и организацией выступлений музыкальных групп.

В 1989 году Юлия вместе с Александром создала молодёжный центр «Терминал» (под эгидой Днепропетровского обкома комсомола). В 1989-1991 годах Тимошенко была коммерческим директором этого центра.

В 1991 году учредила совместно с мужем корпорацию «Украинский Бензин». С 1991 — коммерческий, затем генеральный директор СП «Корпорация Украинский бензин» (КУБ). В 1995-1996 возглавляла созданную на базе КУБ корпорацию «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Пика деятельности ЕЭСУ достиг в 1996-1997 годах. По разным данным годовой оборот ЕЭСУ превышал 1 миллиард долларов.

С 16 января 1997 по 12 мая 1998 — народный депутат Украины (Верховная Рада II созыва). Избрана по Бобринецкому избирательному округу № 229 Кировоградской области.

С 12 мая 1998 по 2 марта 2000 — народный депутат Украины (Верховная Рада III созыва).

Была вице-премьером Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999-2001) в правительстве Виктора Ющенко

В сентябре 2002 года вместе с другими оппозиционными лидерами возглавила акцию «Восстань, Украина!» против режима Леонида Кучмы. В рамках акции прошел тур по многим городам Украины.

Премьер-министр Украины (с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года). Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ.

В рейтинге журнала Forbes — третья по уровню влияния женщина мира в 2005 году.

В 2008 году Тимошенко возглавила «ТОП-100» самых влиятельных украинцев по версии журнала «Корреспондент».

Уголовные дела Тимошенко

Юлия Тимошенко в разное время проходила в качестве фигуранта по целому ряду уголовных дел, ведущихся следственными органами Украины и России и связанных с хищениями государственной собственности, контрабандой, со взятками, уклонениями от налогов и др.

С 1995 по 2013 годы против Тимошенко возбуждено 24 уголовных дела. Об этом в 2013 году заявлял первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин

«Говоря о Тимошенко, вы вспомните известные уголовные дела, связанные с подписанием газовых контрактов, назовете дело об убийстве Евгения Щербаня и все, ваши знания на этом заканчиваются. На самом деле, начиная с 1995 года и по сегодняшний день, в отношении Юлии Тимошенко было возбуждено 24 уголовных дела», — говорил Кузьмин в радиоэфире.

В феврале 2001 года Тимошенко была арестована по обвинению в перечислении взяток на швейцарские счета бывшего премьера Павла Лазаренко на сумму 79,6 миллиона долларов, а также в контрабандных поставках газа в 1996-1997 годах. Тимошенко находилась под арестом в Лукьяновском СИЗО в Киеве, откуда была освобождена под подписку о невыезде. Позднее суд признал постановления ГПУ незаконными.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» в 2009 году.

Как поссорились Юлия Владимировна и Пётр Алексеевич

Порошенко претендовал на пост премьер-министра в новом правительстве. 8 февраля 2005 года его назначили на должность секретаря СНБО Украины. Порошенко заявил, что «в сферу СНБО входят все вопросы Кабмина». Позже Ющенко заявлял, что СНБО должен стать «единственным местом, где будут приниматься все стратегические решения». Фактически Ющенко и Порошенко стали создавать из СНБО систему дублирования Кабмина.

29 марта 2005 года Ющенко публично признал, что в его команде существует конфликт между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко и что он «пытается эти разногласия уладить».

Но уладить разногласия не удалось. Сегодня Тимошенко и Порошенко — заклятые политически враги.

Прозвища Тимошенко

«Газовая принцесса» (прозвище середины 1990-х годов). «Железная леди» и «Леди Ю» (прозвища популярны в начале 2000-х годов, когда Тимошенко заняла пост вице-премьер министра).

В 2005 году, когда Тимошенко была противопоставлена и Януковичу, и Ющенко, Леонид Кучма охарактеризовал лидера «Батькивщины» так: