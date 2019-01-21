Глава ДНР сделал заявление по освобождению Донбасса

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Глава ДНР сказал, каким способом хочет освободить Донбасс 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что одной из задач республики является мирным способом сделать всю Донецкую и Луганскую области территориями ДНР и ЛНР.
«Мы участвуем в Минских соглашениях, и в принципе, одна из задач — это, конечно же, мирным способом, выйти на полноценные территории ДНР и ЛНР», — заявил он в интервью «Вести Крым».
Стала известна цель наступления Украины на Донбасс
Пушилин выразил уверенность, что Россия и Украина будут вместе, более того, допустил создание нового государства.
«Конечная цель — это большая Россия. Это не только Украина», — заявил глава ДНР.
Он добавил, что в республике никогда не отделяли себя от граждан Украины, а противопоставляют киевским властям, которые заняли свои места «незаконным способом в результате государственного переворота».
По его словам, к интеграции с Россией Донбасс шел с 90-х, когда распался Советский Союз.
На прошлой неделе Пушилин заявил, что Русь вновь объединяется в одно государство, этот процесс начался с Крыма.
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Комментарии20
Украина , Видео , В мире , Денис Пушилин
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