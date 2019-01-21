УНІАН (Украина): ВСУ еще ни разу не применяли «Джавелины» на фронте — Порошенко

Порошенко в ходе предвыборной кампании, очевидно, сделал ставку на поиск внешнего врага, под которым, он имеет в виду Россию . В рамках очередных заявлений, которые иначе как русофообскими не назовешь, Порошенко рассказал, как «напугать русских танкистов», и пообещал повесить на аэропортом Донецка украинский флаг.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военным Вооруженных сил Украины еще ни разу не приходилось применять противотанковый комплекс третьего поколения Javelin на линии фронта на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с общиной Золотоноши и Золотоношского района.

«Нам говорили, что невозможно получить «Джавелины» (Javelin) и летальное оружие, которым мы должны вооружить наши вооруженные силы. Почему таким важным был Javelin? Потому что это очень современное противотанковое оружие. Выстрелил и забыл, ракета сама находит российский танк и уничтожает его. Пока ни одного выстрела из Javelin на фронте не произошло», — заявил он.

По словам президента, как только русские узнали, что у украинцев есть Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках, и они просто прекратили танковые обстрелы.

«Уже год по нам не стреляют из танков, потому что отказываются», — добавил президент.

Порошенко также заявил, что у вооруженных сил Украины есть много «сюрпризов», которые увеличат цену для Российской Федерации в случае наступления.

«Первые три года (агрессии РФ против Украины — УНИАН) действовал закон эмбарго, когда запрещалось поставлять Украине вооружение и наша армия вооружалась тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс, — заявил он. — Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много «сюрпризов» для россиян, каким образом мы значительно увеличим цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас».

Кроме того, Порошенко во время мероприятия, посвященного 4-й годовщине памяти «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт, заявил, что мы «никогда не забудем героического подвига и не простим врага. И не изменим того, во что верим и за что боремся», — сказал глава государства. Порошенко выразил уверенность, что захваченные врагом земли будут освобождены, возвращены под украинский флаг и территориальная целостность нашего государства будет восстановлена.

«Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который «киборги» поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше, современнее. Там будут взлетать и садиться самолеты отовсюду. И всегда будем помнить наших героев», — сказал он.

УНІАН, Украина