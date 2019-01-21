В ДНР сообщили о пленении пьяного украинского силовика

Ополченцы самопровозглашенной ДНР взяли в плен пьяного украинского военного. По данным представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, солдат ВСУ заблудился, будучи под воздействием алкоголя и наркотиков, и вышел на окопы ополчения. Пленный пожаловался на власти Украины , в частности — на действующего президента Петра Порошенко

Очередной инцидент с участием «зеленого змия» произошел на линии разграничения сторон в Донбассе. Солдат Вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, случайно забрел на позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает НСН со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

«Подтвердилась информация о том, что украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий и провести наступательную операцию. Боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ», — подчеркнул представитель ополченцев.

Пленный рассказал о недовольстве властями Украины в рядах ВСУ, особенно — действиями президента страны Петром Порошенко. Личные данные пленного украинского солдата, равно как и сведения о подразделении, в котором он служил, не сообщаются. ВСУ пока не прокомментировали эту информацию.

В начале 2019 года ополченцы ДНР устроили экскурсию по Донецку другому пленному украинскому солдату, сообщает ФАН.

Штурмовик 128-й украинской бригады Андрей Качинский был брошен своими боевыми товарищами во время поспешного отступления под Мариуполем . Он признался, что ожидал увидеть дымящиеся руины на месте Донецка, однако он оказался обычным городом, живущим своей жизнью — правда, под обстрелами ВСУ. Украинскому солдату показали памятники Ленину и Шевченко, главную новогоднюю елку и даже сводили его в японский ресторан.

«Я прозрел. Сказали: Донецк разбит, разрушен. А тут — люди ходят, елку видел. Только одно надо — добиваться мира. Тут мы все одинаковые, что я, что вы. Что на украинском разговариваете, что на русском. Я вас понимаю, вы меня», — заявил пленный.

Пьянство стало настоящим бичом для украинских силовиков, участвующих в Операции объединенных сил в Донбассе. Очередной инцидент произошел на линии разграничения в Донбассе в конце декабря.

Боец ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погиб на минном поле. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

«Военнослужащий бригады, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе Катериновки, допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение», — заявил он.

В апреле этого года Андрей Марочко сообщил, что боец ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады был пьян и не заметил растяжку, установленную своими сослуживцами. В результате дезертир лишился ног. Спустя два месяца представитель ополчения ЛНР заявил, что два военнослужащих ВСУ погибли при взрыве ручной гранаты — они также были пьяны.

«Мы продолжаем фиксировать происшествия и преступления в зоне проведения операции карательных сил с участием военнослужащих вооруженных сил Украины, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», — заявил подполковник ЛНР.

Еще месяц спустя в ЛНР снова заявили, что пьяный украинский военный подорвался на ручной гранате. Кроме того, представитель ЛНР добавил, что за день до случившегося военнослужащий из состава 53-й механизированной бригады ВСУ поступил в 61-й военно-медицинский госпиталь. Ему был поставлен диагноз «абстинентный синдром», якобы вызванный систематическим употреблением наркотических веществ.

В конце июля еще один украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил своего сослуживца из автомата. При этом командир бригады не стал докладывать о случившемся вышестоящему командованию, чтобы обвинить в гибели украинского солдата ополченцев Луганской народной республики, добавил Марочко.

Тем не менее, власти Украины признают, что пьянство в рядах ВСУ является серьезной проблемой. Именно злоупотребление спиртными напитками могло стать причиной пожаров на украинских арсеналах в 2016-2018 годах. В марте этого года сильнейший пожар вспыхнул на складе боеприпасов в Балаклее, взорвалось столько снарядов, сколько было выпущено за годы военного конфликта в Донбассе.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подчеркнул, что причиной пожара стала халатность и пьянство сотрудников охраны арсенала, а отнюдь не «российские беспилотники», как заявляли вскоре после взрыва.

В конце прошлого года солдаты ВСУ разгромили пансионат в Херсонской области, куда они были направлены в рамках военного положения. Военные, прибыв в пансионат, представились как бойцы одной из бригад ВСУ и заселились в номерах.

Спустя пару дней директор пансионата обнаружил пропажу ценных вещей, в том числе плазменных телевизоров. Кроме того, было разбито витражное окно в холле, номера были разгромлены и завалены пустыми бутылками из-под спиртного.