Киев начал психологическую атаку на жителей Донбасса

Сразу после старого Нового года обострилась обстановка на линии украинско-донбасского противостояния

Усилились обстрелы города-спутника Донецка Докучаевска , противники обменялись огневыми атаками на северной окраине столицы ДНР, активизировались украинские беспилотники на участке фронта между Ясиноватой и Горловкой , привычно обстреляли позиции Народной милиции ДНР (название вооруженных сил республики) на приазовских холмах. А под Луганском , по утверждению украинской стороны, донбассовцы, потеряв терпение от безнаказанного обстрела их позиций, метким ударом из ПТУРа (противотанковая управляемая ракета) разнесли в щепы украинский военный грузовик, отправив в госпиталь сразу десять военнослужащих.

Дальше — хуже

Судя по всему, обстановка будет и дальше оставаться напряженной, несмотря на жертвы. А ведь омбудсмен ДНР Дарья Морозова на днях привела печальную статистику ушедшего года: в течение 2018-го на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате боевых действий получили 310 человек, погибли 162 человека, из них 5 детей. Донбасс уже устал спрашивать: кому под силу остановить войну?

Одновременно с участившимися нарушениями украинской стороной Минских договоренностей и условий перемирия (миссия ОБСЕ находит в последнее время запрещенные «Минском-2» украинские тяжелые вооружения просто во дворах в частном секторе) на территории Донбасса, находящейся под контролем Украины , в разы участилась идеологическая обработка населения. Нет никаких сомнений, что она рассчитана на то, чтобы киевская власть могла понять — стоит ли ей рассчитывать хоть в какой-нибудь степени на донбасский электорат на президентских выборах в марте.

С больной головы — на здоровую

В стремлении очернить защитников Донбасса киевские пропагандисты опускаются до прямого подлога. На днях украинские военные обстреляли служебный спецавтомобиль компании «Вода Донбасса», ранив трех ее работников, ехавших чинить повреждённое украинскими же военными оборудование. Казалось бы, лучше промолчать.

Но нет, официальный орган украинского парламента «Урядовый курьер» ("Правительственный курьер") сообщает своим читателям, мол, это донецкие подстрелили своих же сотрудников. И ничтоже сумняшеся добавляет, что несчастных людей, дескать, тут же, оперативно отвезли в больницу города Ясиноватая. У читателя, кстати, может сложиться мнение, что Ясиноватая уже занята добряками из украинской армии.

Примечательно, что написал заметку бывший председатель Донецкой областной организации писателей Украины Павел Кущ, известный тем, что пишет он в основном не самые смешные юмористические рассказы, а по совместительству служит журналистом.

Фейк о фейковой обороне

15 января исполнилось три года со дня последнего штурма и окончательного освобождения от украинских "киборгов" Донецкого международного аэропорта имени Сергея Прокофьева. В Донецке не устраивали по этому поводу никаких особых мероприятий, просто помянули тех, кто командовал победным штурмом, — Героев ДНР Арсена Павлова («Моторола»), Михаила Толстых («Гиви»), Александра Захарченко («Батя»).

Киев тоже отметил это событие, выпустив ура-патриотический видеоролик, в котором прославляется «героическая оборона» аэропорта. Как отметили в своих блогах дончане, эта дешевая поделка рассчитана исключительно на тех, кто еще верит Порошенко и его политтехнологам, тех, кто не знает, что на самом деле батальон отборных украинских вояк, несколько месяцев укреплявшийся в шестиэтажном здании аэропорта (большинство этажей ниже уровня земли), был за три недели выбит из своего укрепления. При этом практически без потерь со стороны ВС ДНР.

Но, как бы там ни было, история с годовщиной взятия аэропорта показала, что специальные подразделения Министерства обороны Украины даром свой хлеб не едят. Они особо активны в последние месяцы и недели. Об этом, кстати, в неформальном интервью журналисту телеканала "Россия" Александру Сладкову рассказал неофициальный пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин , который подчеркнул, что противник постоянно усиливает психологическое давление не только и не столько на жителей и защитников ДНР, сколько на жителей подконтрольной Украине части Донбасса.

Поголовная бандеризация Донбасса

Жители города Константиновки, например, отметили просто всеобъемлющую украинизацию школы и дошкольных учреждений. Если раньше она касалась преимущественно учебного процесса, то в нынешнем году буквально все праздничные, спортивные, неформальные мероприятия, в которых участвуют представители власти, окрашены в цвета не только государственного флага, но и националистической идеологии. Ни слова по-русски — таков девиз этих мероприятий.

"У нас в городе не было ни одного предновогоднего утренника, где дети бы выступали не в украинских национальных костюмах", — рассказала воспитательница одного из детских садов города.

Пытаются власти Украины привить Донбассу и культ Бандеры . Для этого в крупных городах: Славянске, Краматорске, Мариуполе, Артемовске — были проведены привычные для Львова и Киева факельные шествия с портретами Степана Бандеры 1 января, в день его рождения. Это немыслимое для русского Донбасса действо, безусловно, призвано было нанести удар по самоидентичности донбассовцев, показать, "кто в доме хозяин", подавить волю к сопротивлению.

Особенно старались бандеровцы выглядеть убедительными в Славянске — первом городе непокорного Донбасса, оказавшем упорное сопротивление захватившим власть на Украине путчистам с Турчиновым и Порошенко во главе. Усилия оказались напрасными: кроме нескольких десятков заезжих националистов и горстки местных активистов, уговорить пройтись по родному городу с человеконенавистническими лозунгами никого не удалось. Но начало положено, а капля камень точит — вот что тревожно.

Безработица гробит промышленный край

Все это происходит на фоне продолжающегося экономического кризиса. Найти работу в городах Донбасса на "украинской стороне" очень сложно, мягко говоря. И до войны с этим были проблемы, но многие искали заработок в Донецке, а сейчас и такой возможности нет. Шахтерская часть "того" Донбасса месяцами сидит без заплаты, время от времени устраивая сидячие забастовки в Киеве или под землей. Кое-как работают машиностроительная и металлургическая отрасли, без которых донбасские города, конечно, давно бы опустели. Железнодорожный транспорт на грани остановки работы.

После блокирования угольного Донбасса и ограничения сообщения с РФ возить донецким железнодорожникам почти нечего и некого. Знакомый, работающий в локомотивном депо станции Красный Лиман, рассказывает: "Парки прибытия и отправления стоят почти пустые, хоть в футбол там гоняй. Сортировочные горки только изображают деятельность, с местными грузами вообще сложно. Ну, сортируют те крохи, что есть, конечно".

После этих слов невольно вспоминаются опасения, которые были и у руководства Министерства путей сообщения, и у начальства Донецкой железной дороги в 1985 году при строительстве сверхтехнологичной Южной сортировочной горки станции Красный Лиман — хватит ли пропускной способности? Теперь точно хватает.

Преступность молодеет и носит камуфляж

Неурядицы в экономике ведут к безработице. А та, в свое время, — к повышению уровня преступности. Сайт Украина.ру уже писал о том, что "украинскую" часть Донбасса накрыл вал криминала. К этому стоит добавить, что уголовная преступность стремительно молодеет, а масла в огонь добавляют многочисленные преступления, совершаемые украинскими военными. Особенно это касается крупных баз расквартирования украинских войск, воюющих против ДНР, — Константиновки и Мариуполя. Типичным для украинских войск стало дезертирство. По данным заместителя министра обороны Украины Ивана Руснака, из "лучшей армии в Европе" дезертировало с начала конфликта на Востоке почти 9,5 тысячи солдат.

Растет плата за коммунальные услуги, нуждающимся либо ограничивают получение субсидий на оплату этих услуг, либо вовсе в них отказывают. Донбасс — край специфический, в нем многие пенсионеры имели льготы, связанные с этой специфичностью индустриально. Теперь их нет. Попытки заменить канувшие в Лету материальные блага и поддержку государства примитивными националистическими лозунгами вызывают у донбасского народа только озлобление и желание почаще спрашивать у родственников и друзей в ДНР: "Ну, когда вы уже нас вернете?"

Донбасс устал, но пока держится

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что спрашивают все больше по инерции. Той мощной инерции, которую породила "русская весна" 2014 года, но которую медленно, но верно поглощает волна усталости, накрывающая некогда бодрый и активный регион.

Война разделила Донбасс на две половины, каждая из которых подобна капельке ртути, стремящейся воссоединиться с другой. Это если мы говорим о людях. О двух миллионах донбассовцев, которые в мае 2014 года проголосовали за суверенитет своего края и отделение от Украины.

Сделать этих людей полностью бесправными поставила себе задачу нынешняя украинская власть. Тут все просто — на прошлых президентских выборах жители Донбасса были лишены права голоса под предлогом проведения антитеррористической операции. Для того чтобы проделать подобную штуку теперь, достаточно будет ввести военное положение. Модель такой операции Киев недавно откатал после керченского инцидента.