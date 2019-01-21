Коньяк на Украине будут называть по-новому: какое название выбрали украинцы

Украинцы выбрали новое название для коньяка, который производится в стране. Свой голос за новое название этого напитка можно было отдать в опросе в рамках проекта «Географические указания в Украине », финансируемого Евросоюзом . Результаты онлайн-голосования появились в «Фейсбуке».

«24 канал» сообщал, что украинских виноделов обязали с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания «коньяк» для алкогольного напитка отечественного производства. Также, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, будет изменена маркировка «шампанское».

Так, большинство опрошенных, а именно 25,6%, поддержали вариант названия коньяка в Украине «Украинский бренди» или «Бренди Украины». Еще 9,4% опрошенных украинцев отдали свои голоса за вариант «Янтарь», «Бурштинок» или «Бурштняк», а 8,5% проголосовали за название «Гайстер».

Четвертую и пятую строчку заняли названия «Кьянок» (7,9%), «Дубовик/Дубняр» (7,2%). Меньше голосов получили названия «Брунат» (5,3%), «Каннук» (4,5%), «Укрньяк/Украньяк» (4,3%), «Сонцедар/Сандарам/Виндар» (3,3%), «Бревис» (3%). Все остальные названия набрали менее 3% голосов.

Организаторы проекта сообщили, что получили около 16 тысяч ответов и десятки предложений. Заметим, что результаты голосования еще не означают, что коньяк в Украине получит название «Украинский бренди». Последнее слово — за украинским министерством аграрной политики и продовольствия. Планируется провести совещание, на котором представят результаты опроса.

Откуда родом «настоящий» коньяк?

Наименование «коньяк» родом из одноименного города во Франции. В стране действует специальный закон, который ограничивает регионом Шаранта территорию, на которой производители могут называть свою продукцию коньяком.

В СССР коньяком называли любой бренди, технология производства которого была похожа на таковую при производстве настоящего коньяка. Отказ от употребления наименования «коньяк» является одним из обязательств, которое взяла на себя Украина в рамках подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Телеканал новин 24, Украина