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На Украине заявили о двукратном преобладании смертности над рождаемостью 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Смертность на Украине почти в два раза превышает рождаемость. Об этом свидетельствуют данные украинской государственной службы статистики, передает УНН.
По имеющимся данным, на 100 умерших украинцев приходятся 58 живорожденных.
Также сообщается, что в течение января-ноября 2018 года численность населения уменьшилась на 208,8 тысяч человек.
Согласно украинскому госстату, всего в стране по состоянию на 1 декабря прошлого года проживало 42177,6 тысяч украинцев.
Ранее сообщалось, что депутат Рады спрогнозировал нехватку кадров на Украине.
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