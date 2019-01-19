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Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси 

Рамблер 1 час назад
Глава бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) назвал себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины. Он издал соответствующее распоряжение, документ опубликован в блоге богослова Андрея Кураева. В нем говорится, что церкви должны поминать во время службы «Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всея Руси — Украины» и «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины», а также правящего архиерея.
«Раньше он такие самоутверждающие решения хотя бы через синод проводил. Сейчас все — сам», — пишет Кураев.
Он отмечает, что до этого «целых две недели он скромно подписывался как отставник -"патриарх Филарет" без указания кафедры».
Предстоятель КП Филарет (Михаил Денисенко) — бывший епископ Русской православной церкви. Являлся одним из кандидатов на патриарший престол РПЦ на поместном соборе в июне 1990 года. Однако проиграл выборы и основал собственную церковь в Киеве, которую РПЦ не признает.
С 90-х годов на Украине существуют две православные церкви — признанная всем православным миром Украинская церковь Московского патриархата и филаретовская, так называемая церковь «Киевского патриархата».
В этом году Филарета и его «Киевский патриархат» признал константинопольский патриарх, что стало причиной мирового православного раскола — РПЦ отказалась от евхаристического общения с Константинополем.
Комментарии432
Украина , Видео , В мире , Михаил Денисенко , Андрей Кураев , РПЦ
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