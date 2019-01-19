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Порошенко рассказал о подготовленных для ДНР и ЛНР «сюрпризах» 

Рамблер 1 час назад
Порошенко подготовил много сюрпризов для Донбасса. Об этом ставленник радикал-националистов заявил во время «томос-тура» по Черкасской области, передают украинские СМИ.
Во время беседы с жителями небольшого городка Золотоноша Порошенко похвастался тем, что ранее Киев должен был вооружать армию только своими силами. Однако сейчас запрет на поставки оружия и боеприпасов из других стран снят и Киев подготовил для ДНР и ЛНР «много сюрпризов».
При этом Порошенко использовал пропагандистский прием, утверждая, что Киев ведет войну на Донбассе не против собственного народа, а против России.
«Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть много "сюрпризов" для россиян. Мы значительно увеличим цену, которую они заплатят, если продолжат авантюру по наступлению на нас», — заявил он.
Ранее сообщалось о возможных поставках на Украину турецких ударных беспилотников.
В рамках предвыборной кампании Порошенко возит по регионам Украины так называемый «томос» — указ константинопольского патриарха о независимости «новой церкви» Украины. Этот «документ» не признается большей частью православного мира.
В марте этого года на Украине пройдут президентские выборы. Порошенко пришел к власти после госпереворота, устроенного бандеровцами. Сейчас он баллотируется на второй срок, несмотря на то, что предыдущие пять лет его правления привели страну к экономическому краху.
Комментарии78
Украина , Армия , В мире , Конфликты , Золотоноша
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