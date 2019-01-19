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Порошенко отправил украинца «помолиться» после вопроса о коррупции 

ТК «Звезда» + ещё 2 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Украинский лидер назвал мужчину «провокатором», поскольку вопрос был задан на русском языке.
Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего «томос-тура» проигнорировал вопрос местного жителя о борьбе с коррупцией в стране. Кадры были опубликованы в Facebook.
На ролике видно, как Порошенко в окружении охраны стоит посреди собравшихся украинцев. В какой-то момент автор видео задает президенту Украины вопрос.
«Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?», — спросил он.
Порошенко сначала выдержал паузу, во время которой присутствующие обрушились на задавшего вопрос мужчину с критикой.
«У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит», — ответил Порошенко.
Кроме того, украинский лидер назвал мужчину «провокатором», поскольку вопрос был задан на русском языке. После этого Порошенко не стал выслушивать мужчину и отвернулся от него.
Во время своего «томос-тура» Порошенко успел еще раз возмутить общественность своим неадекватным поведением: он выбил смартфон из рук мужчины, который хотел задать ему вопрос.
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Украина , В мире , Петр Порошенко
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