Порошенко отправил украинца «помолиться» после вопроса о коррупции

Украинский лидер назвал мужчину «провокатором», поскольку вопрос был задан на русском языке.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего «томос-тура» проигнорировал вопрос местного жителя о борьбе с коррупцией в стране. Кадры были опубликованы в Facebook.

На ролике видно, как Порошенко в окружении охраны стоит посреди собравшихся украинцев. В какой-то момент автор видео задает президенту Украины вопрос.

«Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?», — спросил он.

Порошенко сначала выдержал паузу, во время которой присутствующие обрушились на задавшего вопрос мужчину с критикой.

«У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит», — ответил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер назвал мужчину «провокатором», поскольку вопрос был задан на русском языке. После этого Порошенко не стал выслушивать мужчину и отвернулся от него.

Во время своего «томос-тура» Порошенко успел еще раз возмутить общественность своим неадекватным поведением: он выбил смартфон из рук мужчины, который хотел задать ему вопрос.