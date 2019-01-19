Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отношения между Москвой и Киевом необходимо переформатировать. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Украине нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Россией.
Он также добавил, что не стоит ждать нормализации отношений Киева и Москвы в ближайшее время.
Климкин подчеркнул, что власти Украины ищут "приемлемую формулу" для взаимодействия с Россией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина, утратив единство с Россией, снова оказалась в руках врагов.