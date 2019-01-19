Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин предложил переформатировать отношения с Россией 

Газета.Ru + ещё 14 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отношения между Москвой и Киевом необходимо переформатировать. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Украине нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Россией.
Он также добавил, что не стоит ждать нормализации отношений Киева и Москвы в ближайшее время.
Климкин подчеркнул, что власти Украины ищут "приемлемую формулу" для взаимодействия с Россией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина, утратив единство с Россией, снова оказалась в руках врагов.
Газета.Ru: последние новости
Глава ПЦУ отказался подчиняться Константинополю Кандидат в президенты Украины Гриценко пообещал обрубать руки Под Черниговом призывающих перейти в ПЦУ выгнали из храма
Украина , В мире , Павел Климкин , Сергей Аксенов , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Страшнее ядерного»: названо опаснейшее оружие России217
Рабочий с Урала устроил пикет на Красной площади59
Названы «лишние» органы в человеческом теле1
Порошенко послал спросившего о коррупции «помолиться»
Найдены тела летчиков Су-34910
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение