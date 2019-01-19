Климкин предложил переформатировать отношения с Россией

По его словам, Украине нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Россией.

Он также добавил, что не стоит ждать нормализации отношений Киева и Москвы в ближайшее время.

Климкин подчеркнул, что власти Украины ищут "приемлемую формулу" для взаимодействия с Россией.