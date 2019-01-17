В Государственной пограничной службе Украины сообщили об усилении охраны границы с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
Отмечается, что для охраны участка границы с Россией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской области привлечены специальные подразделения погранслужбы.
«Военнослужащие будут выполнять задания по усилению охраны участков государственной границы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима», — указано в заявлении.
Ранее стало известно, что на Украину с начала 2019 года не пустили более 500 россиян.