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На Украине заявили об усилении охраны границы с Россией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Государственной пограничной службе Украины сообщили об усилении охраны границы с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
Отмечается, что для охраны участка границы с Россией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской области привлечены специальные подразделения погранслужбы.
«Военнослужащие будут выполнять задания по усилению охраны участков государственной границы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима», — указано в заявлении.
Ранее стало известно, что на Украину с начала 2019 года не пустили более 500 россиян.
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