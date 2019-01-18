Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дознавательницу постигла судьба насильников
Дознавательницу постигла судьба насильников

Предстоятель новой церкви Украины заявил, что она не подчиняется Константинополю 

ТАСС + ещё 15 34 минуты назад
Фото: Reuters
Предстоятель новой украинской структуры — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) — митрополит Епифаний уверяет, что украинская церковь не находится в подчинении Константинополя. Об этом он сказал в пятницу во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах.
"Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда. Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой автокефальной святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей. В скором времени, я верю, мы получим признание и от наших сестер— церквей, признающих этот акт вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефального статуса украинской церкви", — приводит его слова агентство Укринформ.
Однако, согласно тексту томоса, Константинопольский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины, все "значительные вопросы" новая церковь (Православная церковь Украины) должна решать через Константинополь. Кроме того, она не может самостоятельно производить миро для богослужений в отличие от канонической Украинской православной церкви.
Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию.
15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
ТАСС: последние новости
Бывший министр обороны Украины Гриценко подал документы для участия в выборах президента Эксперты: Украина вошла в топ-10 по темпам роста числа миллионеров Радикалы устроили провокацию у генконсульства России в Одессе
Комментарии2
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , Укринформ , Черкассы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу56
Дознавательницу постигла судьба насильников7
Порошенко заявил о провокациях Москвы101
Названа предварительная версия столкновения Су-3482
«Украина получила пулю в зад»99
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение