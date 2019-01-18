Предстоятель новой церкви Украины заявил, что она не подчиняется Константинополю

Предстоятель новой украинской структуры — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) — митрополит Епифаний уверяет, что украинская церковь не находится в подчинении Константинополя. Об этом он сказал в пятницу во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах

"Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда. Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой автокефальной святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей. В скором времени, я верю, мы получим признание и от наших сестер— церквей, признающих этот акт вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефального статуса украинской церкви", — приводит его слова агентство Укринформ.

Однако, согласно тексту томоса, Константинопольский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины, все "значительные вопросы" новая церковь (Православная церковь Украины) должна решать через Константинополь. Кроме того, она не может самостоятельно производить миро для богослужений в отличие от канонической Украинской православной церкви.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию.

15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.