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Россия подняла вопрос об ответственности Киева за убийство россиянина во Львове 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: ТАСС
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что российская делегация подняла вопрос об ответственности Киева за гибель россиянина Валерия Иванова.
«Он погиб в заключении 9 декабря 2018 года в украинском городе Дрогобыч. Результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что смерть Валерия Иванова наступила в результате пыток — он был забит до смерти. То есть — это было намеренное убийство», — сказал Грызлов, передает ТАСС.
Он потребовал принятия действенных мер, чтобы исключить повторения таких ситуаций.
«Есть все основания полагать, что жизнь людей, которых удерживают власти Украины, находится в опасности», — отметил полпред.
Грызлов отметил, что Иванов был одним из тех граждан, кого Украина продолжала удерживать в нарушение всех своих обязательств по обмену 27 декабря 2017 года.в связи с внутриукраинским конфликтом.
Иванов погиб в середине декабря 2018 года. Он служил добровольцем в Народной милиции ЛНР. Украинские власти заявили, что это несчастный случай, якобы мужчина ударился затылком об урну для мусора, что и стало причиной смерти.
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Комментарии1
Украина , В мире , Политика , Валерий Иванов , Борис Грызлов , ИТАР-ТАСС , Дрогобыч , Львов
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