Россия подняла вопрос об ответственности Киева за убийство россиянина во Львове

«Он погиб в заключении 9 декабря 2018 года в украинском городе Дрогобыч. Результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что смерть Валерия Иванова наступила в результате пыток — он был забит до смерти. То есть — это было намеренное убийство», — сказал Грызлов, передает ТАСС.

Он потребовал принятия действенных мер, чтобы исключить повторения таких ситуаций.

«Есть все основания полагать, что жизнь людей, которых удерживают власти Украины, находится в опасности», — отметил полпред.

Грызлов отметил, что Иванов был одним из тех граждан, кого Украина продолжала удерживать в нарушение всех своих обязательств по обмену 27 декабря 2017 года.в связи с внутриукраинским конфликтом.

Иванов погиб в середине декабря 2018 года. Он служил добровольцем в Народной милиции ЛНР. Украинские власти заявили, что это несчастный случай, якобы мужчина ударился затылком об урну для мусора, что и стало причиной смерти.