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Аваков и Порошенко станут союзниками на время выборов — политолог Кочетков 

Украина.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время президентских выборах на Украине все противоречия между людьми главы государства Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова отойдут на второй план, и они станут союзниками
Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков.
Эксперт также отметил, что Порошенко поддержит Служба Безопасности Украины, которая контролирует различные националистические организации. По словам политолога, контроль ультранационалистов за днем голосования будет жестким, так как они могут зарегистрироваться в качестве наблюдателей.
«И если ситуация будет склоняться в сторону, которая не устроит их руководство, то они могут сорвать выборы на отдельных участках и оказывать давление на избирателей», — добавил Кочетков.
Слова Алексея Кочеткова прозвучали 17 января на пресс-конференции на тему «Президентская кампания или подготовка к перевороту? Порошенко утратил шансы честно победить на выборах президента Украины» в рамках спецпроекта издания Украина.ру «Украинское досье».
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Комментарии1
Украина , В мире , Алексей Кочетков , Петр Порошенко , Арсен Аваков , СБУ , МВД
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