Радикалы готовят крестовый поход на Донбасс. Ради «новой церкви»

Верховная рада намерена рассмотреть законопроект № 4128, который уже прозвали "законом о храмовом рейдерстве". По задумке авторов, украинцы должны выбирать, с кем быть — с созданной по инициативе Порошенко "Поместной церковью на Украине " (ПЦУ) или канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Однако, несмотря на широкую агитационную кампанию за ПЦУ, большинство верующих, как удалось выяснить корреспонденту РИА Новости , не желают переходить в раскольническую структуру. Поэтому власти готовятся перейти от воззваний к жестким мерам.

"Грядет зачистка"

В селе Гнездичное Тернопольской области чудом удалось избежать драки: несколько десятков местных жителей вместе с прибывшими неизвестно откуда активистами в минувшее воскресенье потребовали от общины Преображенского храма перейти в ПЦУ.

"Объявляют о начале сборов в поддержку ПЦУ, а тут я вдруг из храма выхожу: «Христос рождается! Приглашаю всех на службу!» А они: «Нет, сейчас сборы будут». Но все же наша взяла, и сначала мы совершили богослужение, а уже потом прошло собрание, на котором решали судьбу общины УПЦ. Было много людей, раньше я большинство из них в храме никогда не видел", — приводит официальный сайт УПЦ рассказ настоятеля храма протоиерея Стефана Балана.

"Захожане" размахивали перед батюшкой бумагами с подписями за переход в ПЦУ. Сам отец Стефан тоже начал собирать подписи за сохранение текущего статуса храма — в составе канонической Украинской православной церкви. В итоге договорились служить по очереди: утром — УПЦ, днем — ПЦУ. Но в селе боятся, что в следующий раз "пэцэушники" отнимут храм силой.

И это может произойти совсем скоро. Пока, по данным источников РИА Новости в украинских националистических организациях, экс-глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко, который публично заявил, что будет фактически руководить "новой церковью", упрашивал радикалов повременить с вооруженными штурмами приходов УПЦ "хотя бы до конца Святок" — 18 января.

"Объявлено, что захват храмов запрещен. Но Филарет — лишь видимая часть. На самом деле это СБУ приказала ничего не захватывать в ближайшее время", — сообщил корреспонденту РИА Новости Александр (имя изменено по его просьбе), который состоит в одной из запрещенных в России украинских радикальных организаций.

Вместе с тем, уточняет он, сейчас создаются "штурмовые группы" из выходцев С14*, УНА-УНСО* и более мелких радикальных объединений. Когда наберется критическая масса, тогда сверху и дадут команду о штурме.

"Атаковать будут небольшие националистические организации. Они должны запустить волну, и люди последуют их примеру. Спецслужбы хотят, чтобы националисты шли в передовых отрядах, а за ними прихожане "Киевского патриархата" (на базе которого 15 декабря создали ПЦУ. — Прим. ред.)", — объясняет Александр.

"Зачистка начнется с Западной Украины, чтобы вербовать боевиков для крестового похода на Восточную Украину", — уверяет собеседник РИА Новости.

"Искупить кровью"

Это косвенно подтверждает недавнее заявление Епифания Думенко о том, что ПЦУ будет активно "способствовать умиротворению военного конфликта и ускорит миротворческий процесс" в Донбассе. Правда, это слова лишь "фасадного предстоятеля" — реальный глава "новой церкви" Филарет Денисенко неоднократно говорил о более радикальном решении судьбы юго-востока Украины.

"Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью", — заявлял он.

В этом раскольникам помогут власти, на днях вспомнившие о внесенном в Раду еще в 2016 году законопроекте № 4128.

Почему УПЦ так его опасается? Этот документ легализует уже отработанный сценарий "перехода" храмов канонической Церкви к раскольникам: группа молодых людей в черной одежде вламывается в какую-нибудь сельскую церковь УПЦ и объявляет, что отныне она принадлежит "незалежной" структуре. И показывает требование о смене юрисдикции с подписями "прихожан". Реальные прихожане — в основном бабушки в платочках — пытаются утихомирить молодчиков, но "захожане", большинство из которых в этом храме впервые, прямо на месте принимают устав общины, где говорится о смене юрисдикции. После этого верующие даже не смогут оспорить захват церкви в суде.

Поэтому в канонической УПЦ предупреждают, что законопроект № 4128 нарушает третий пункт статьи 35 украинской конституции: "Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа — от церкви".

"Самую главную оценку дали те, кого закон "О переименовании УПЦ", принятый 20 декабря прошлого года, непосредственно касается, — это православные украинцы, несогласные с принятием предложенных изменений. Более 300 тысяч граждан Украины лично обратились к вам, своим избранникам, с просьбой (его) не принимать", — говорилось в обращении митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к депутатам Рады.

"Отняли ключи от храма"

Украинские верующие в целом против ПЦУ. Об этом свидетельствует то, что к новой структуре примкнули всего около полусотни из более чем 12 тысяч приходов канонической УПЦ. Да и эти данные приводят сторонники "новой церкви", предпочитая умалчивать о том, что в ряде случаев храмы попросту отняли у верующих.

Так было, например, 13 января в селе Красноволя Волынской области: сторонники ПЦУ заблокировали вход в Свято-Михайловский храм, выкрикивая угрозы в адрес прихожан. У настоятеля, протоиерея Андрея Геналюка, попросту отняли ключи от церкви. Прибывшая на место полиция в происходящее не вмешивалась.

А в Виннице к прихожанам Кресто-Воздвиженского кафедрального собора явились бойцы "Правого сектора" *. Около десятка школьников, чьи лица были наполовину закрыты, в кепках с символикой организации раздавали богомольцам листовки с призывом примкнуть к "незалежной церкви". В итоге к ним вышел Винницкий архиепископ Амвросий, поздравил их с Рождеством и пригласил зайти внутрь храма, "чтобы всем вместе помолиться, прославить новорожденного Спасителя, а потом провести дискуссию". "За чашкой чая!" — добавил кто-то из прихожан храма.

"На данный момент я не пойду в этот храм. У меня есть четкая позиция: на данный момент церковь Московского патриархата является основной угрозой всему украинскому государству", — как по бумажке проговорил в ответ молодой человек.

"Президент спешит"

Впрочем, позиция депутатов Рады, инициировавших законопроекты № 4128 (о храмовом рейдерстве) и № 4511 (о переименовании УПЦ), мало чем отличается от риторики митингующих из Винницы. И те и другие попросту не хотят слышать сограждан.

"Все, что мы хотим от этой Церкви (УПЦ. — Прим. ред.) указанным законопроектом, — это заставить ее взять на себя обязательство не осуществлять антиукраинскую деятельность на Украине", — прокомментировал принятие в декабре закона о переименовании УПЦ депутат Дмитрий Тымчук.

К слову, рассмотрели и одобрили его всего за день. Вероятно, так же поступят и с законопроектом № 4128. Однако светскому Киеву по большому счету все равно.

"Это делается лишь для того, чтобы поднять шум и обратить внимание на агитационную кампанию Порошенко, который разъезжает по стране с томосом (документом об автокефалии. — Прим. ред.). А раскольникам ничто не мешало рейдерским путем захватывать храмы и два месяца, и два года и даже 20 лет назад. Вопрос лишь в том, насколько благосклонно к этому относится власть", — подчеркивает политолог Ростислав Ищенко.

Иными словами, законопроект послужит четким сигналом раскольникам и радикалам: "захватывать можно". А в целом, отмечает эксперт, в нынешней ситуации законы и их соблюдение мало волнуют украинских политиков.

"Порошенко лихо нарушает конституцию, вмешиваясь в церковные дела, — ну и что? Никто по этому поводу на Украине не пищит — даже его политические оппоненты, которым теоретически было выгодно обратить на это внимание", — констатирует Ищенко.

А голос миллионов православных верующих в очередной раз услышан не будет.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.