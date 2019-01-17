Верховная рада намерена рассмотреть законопроект № 4128, который уже прозвали "законом о храмовом рейдерстве". По задумке авторов, украинцы должны выбирать, с кем быть — с созданной по инициативе Порошенко "Поместной церковью на Украине" (ПЦУ) или канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Однако, несмотря на широкую агитационную кампанию за ПЦУ, большинство верующих, как удалось выяснить корреспонденту РИА Новости, не желают переходить в раскольническую структуру. Поэтому власти готовятся перейти от воззваний к жестким мерам.
"Грядет зачистка"
В селе Гнездичное Тернопольской области чудом удалось избежать драки: несколько десятков местных жителей вместе с прибывшими неизвестно откуда активистами в минувшее воскресенье потребовали от общины Преображенского храма перейти в ПЦУ.
"Объявляют о начале сборов в поддержку ПЦУ, а тут я вдруг из храма выхожу: «Христос рождается! Приглашаю всех на службу!» А они: «Нет, сейчас сборы будут». Но все же наша взяла, и сначала мы совершили богослужение, а уже потом прошло собрание, на котором решали судьбу общины УПЦ. Было много людей, раньше я большинство из них в храме никогда не видел", — приводит официальный сайт УПЦ рассказ настоятеля храма протоиерея Стефана Балана.
"Захожане" размахивали перед батюшкой бумагами с подписями за переход в ПЦУ. Сам отец Стефан тоже начал собирать подписи за сохранение текущего статуса храма — в составе канонической Украинской православной церкви. В итоге договорились служить по очереди: утром — УПЦ, днем — ПЦУ. Но в селе боятся, что в следующий раз "пэцэушники" отнимут храм силой.
И это может произойти совсем скоро. Пока, по данным источников РИА Новости в украинских националистических организациях, экс-глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко, который публично заявил, что будет фактически руководить "новой церковью", упрашивал радикалов повременить с вооруженными штурмами приходов УПЦ "хотя бы до конца Святок" — 18 января.
"Объявлено, что захват храмов запрещен. Но Филарет — лишь видимая часть. На самом деле это СБУ приказала ничего не захватывать в ближайшее время", — сообщил корреспонденту РИА Новости Александр (имя изменено по его просьбе), который состоит в одной из запрещенных в России украинских радикальных организаций.
Вместе с тем, уточняет он, сейчас создаются "штурмовые группы" из выходцев С14*, УНА-УНСО* и более мелких радикальных объединений. Когда наберется критическая масса, тогда сверху и дадут команду о штурме.
"Атаковать будут небольшие националистические организации. Они должны запустить волну, и люди последуют их примеру. Спецслужбы хотят, чтобы националисты шли в передовых отрядах, а за ними прихожане "Киевского патриархата" (на базе которого 15 декабря создали ПЦУ. — Прим. ред.)", — объясняет Александр.
"Зачистка начнется с Западной Украины, чтобы вербовать боевиков для крестового похода на Восточную Украину", — уверяет собеседник РИА Новости.
"Искупить кровью"
Это косвенно подтверждает недавнее заявление Епифания Думенко о том, что ПЦУ будет активно "способствовать умиротворению военного конфликта и ускорит миротворческий процесс" в Донбассе. Правда, это слова лишь "фасадного предстоятеля" — реальный глава "новой церкви" Филарет Денисенко неоднократно говорил о более радикальном решении судьбы юго-востока Украины.
"Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью", — заявлял он.
В этом раскольникам помогут власти, на днях вспомнившие о внесенном в Раду еще в 2016 году законопроекте № 4128.
Почему УПЦ так его опасается? Этот документ легализует уже отработанный сценарий "перехода" храмов канонической Церкви к раскольникам: группа молодых людей в черной одежде вламывается в какую-нибудь сельскую церковь УПЦ и объявляет, что отныне она принадлежит "незалежной" структуре. И показывает требование о смене юрисдикции с подписями "прихожан". Реальные прихожане — в основном бабушки в платочках — пытаются утихомирить молодчиков, но "захожане", большинство из которых в этом храме впервые, прямо на месте принимают устав общины, где говорится о смене юрисдикции. После этого верующие даже не смогут оспорить захват церкви в суде.
Поэтому в канонической УПЦ предупреждают, что законопроект № 4128 нарушает третий пункт статьи 35 украинской конституции: "Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа — от церкви".
"Самую главную оценку дали те, кого закон "О переименовании УПЦ", принятый 20 декабря прошлого года, непосредственно касается, — это православные украинцы, несогласные с принятием предложенных изменений. Более 300 тысяч граждан Украины лично обратились к вам, своим избранникам, с просьбой (его) не принимать", — говорилось в обращении митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к депутатам Рады.
"Отняли ключи от храма"
Украинские верующие в целом против ПЦУ. Об этом свидетельствует то, что к новой структуре примкнули всего около полусотни из более чем 12 тысяч приходов канонической УПЦ. Да и эти данные приводят сторонники "новой церкви", предпочитая умалчивать о том, что в ряде случаев храмы попросту отняли у верующих.
Так было, например, 13 января в селе Красноволя Волынской области: сторонники ПЦУ заблокировали вход в Свято-Михайловский храм, выкрикивая угрозы в адрес прихожан. У настоятеля, протоиерея Андрея Геналюка, попросту отняли ключи от церкви. Прибывшая на место полиция в происходящее не вмешивалась.
А в Виннице к прихожанам Кресто-Воздвиженского кафедрального собора явились бойцы "Правого сектора"*. Около десятка школьников, чьи лица были наполовину закрыты, в кепках с символикой организации раздавали богомольцам листовки с призывом примкнуть к "незалежной церкви". В итоге к ним вышел Винницкий архиепископ Амвросий, поздравил их с Рождеством и пригласил зайти внутрь храма, "чтобы всем вместе помолиться, прославить новорожденного Спасителя, а потом провести дискуссию". "За чашкой чая!" — добавил кто-то из прихожан храма.
"На данный момент я не пойду в этот храм. У меня есть четкая позиция: на данный момент церковь Московского патриархата является основной угрозой всему украинскому государству", — как по бумажке проговорил в ответ молодой человек.
"Президент спешит"
Впрочем, позиция депутатов Рады, инициировавших законопроекты № 4128 (о храмовом рейдерстве) и № 4511 (о переименовании УПЦ), мало чем отличается от риторики митингующих из Винницы. И те и другие попросту не хотят слышать сограждан.
"Все, что мы хотим от этой Церкви (УПЦ. — Прим. ред.) указанным законопроектом, — это заставить ее взять на себя обязательство не осуществлять антиукраинскую деятельность на Украине", — прокомментировал принятие в декабре закона о переименовании УПЦ депутат Дмитрий Тымчук.
К слову, рассмотрели и одобрили его всего за день. Вероятно, так же поступят и с законопроектом № 4128. Однако светскому Киеву по большому счету все равно.
"Это делается лишь для того, чтобы поднять шум и обратить внимание на агитационную кампанию Порошенко, который разъезжает по стране с томосом (документом об автокефалии. — Прим. ред.). А раскольникам ничто не мешало рейдерским путем захватывать храмы и два месяца, и два года и даже 20 лет назад. Вопрос лишь в том, насколько благосклонно к этому относится власть", — подчеркивает политолог Ростислав Ищенко.
Иными словами, законопроект послужит четким сигналом раскольникам и радикалам: "захватывать можно". А в целом, отмечает эксперт, в нынешней ситуации законы и их соблюдение мало волнуют украинских политиков.
"Порошенко лихо нарушает конституцию, вмешиваясь в церковные дела, — ну и что? Никто по этому поводу на Украине не пищит — даже его политические оппоненты, которым теоретически было выгодно обратить на это внимание", — констатирует Ищенко.
А голос миллионов православных верующих в очередной раз услышан не будет.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.