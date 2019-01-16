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Выдворенную из РФ журналистку арестовали на Украине 

News.ru 5 часов назад
Фото: Елена Бойко/vk.com
Харьковский суд арестовал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко). Женщина будет отправлена в следственный изолятор во Львове, сообщила её адвокат Галина Перфильева.
Защитница отметила, что при её последней встрече с подзащитной журналистку «везли в суд Харькова для избрания меры пресечения», передаёт ТАСС. В настоящее время следователи изучают дело по ч. 1 ст. 110 УК Украины («Призывы к нарушению территориальной целостности страны»).
Ранее News.ru писал, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил о готовности взять Бойко на работу. У себя на родине она известна критикой в адрес президента Петра Порошенко.
О депортации сотрудницы СМИ стало известно 13 декабря. Такое решение принял Преображенский суд Москвы. Женщина уже несколько месяцев незаконно находилась на территории России. Вищур уехала с Украины после событий 2014 года и часто выступала в российских телешоу.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Дмитрий Киселев , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Львов , Харьков
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