Выдворенную из РФ журналистку арестовали на Украине

Харьковский суд арестовал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко). Женщина будет отправлена в следственный изолятор во Львове , сообщила её адвокат Галина Перфильева.

Защитница отметила, что при её последней встрече с подзащитной журналистку «везли в суд Харькова для избрания меры пресечения», передаёт ТАСС . В настоящее время следователи изучают дело по ч. 1 ст. 110 УК Украины («Призывы к нарушению территориальной целостности страны»).

О депортации сотрудницы СМИ стало известно 13 декабря. Такое решение принял Преображенский суд Москвы. Женщина уже несколько месяцев незаконно находилась на территории России. Вищур уехала с Украины после событий 2014 года и часто выступала в российских телешоу.