В Раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины Об этом он заявил в эфире телеканал «Наш». «Вы верите в Третью мировую ядерную войну из-за Украины? Что США или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко или нам с вами. Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешёвые товары. Каждая страна всегда за себя», — сказал он. Ранее Мураев заявил, что президент Украины Пётр Порошенко, секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов , спикер Рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков являются «пятой колонной» США.