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В Раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины 

RT на русском + ещё 1 51 минуту назад
Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.
Об этом он заявил в эфире телеканал «Наш».
«Вы верите в Третью мировую ядерную войну из-за Украины? Что США или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко или нам с вами. Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешёвые товары. Каждая страна всегда за себя», — сказал он.
Ранее Мураев заявил, что президент Украины Пётр Порошенко, секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков являются «пятой колонной» США.
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Украина , Видео , В мире , Европа , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Андрей Парубий , ЕС , США
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