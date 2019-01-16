Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.
Об этом он заявил в эфире телеканал «Наш».
«Вы верите в Третью мировую ядерную войну из-за Украины? Что США или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко или нам с вами. Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешёвые товары. Каждая страна всегда за себя», — сказал он.
Ранее Мураев заявил, что президент Украины Пётр Порошенко, секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков являются «пятой колонной» США.