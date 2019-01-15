Тимошенко пообещала украинцам «газовый рай»

Юлия Тимошенко пообещала украинцам «газовый рай», но если ее выберут президентом Украины . Как только Тимошенко победит, она пообещала подать в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом. Об этом Тимошенко заявила в ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

По ее словам, газ украинцы будут получать собственной добычи по цене вдвое ниже, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Лидер «Батькивщины» отметила, что до 2014 года существовал порядок, по которому украинский газ собственной добычи отдавали на нужды населения «по украинским ценам». Тимошенко пообещала, что после ее победы украинский газ будет продаваться местному населению вдвое дешевле, а наиболее незащищенные слои населения будут получать субсидии.

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