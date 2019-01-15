Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко пообещала украинцам «газовый рай» 

Свободная пресса 7 часов назад
Юлия Тимошенко пообещала украинцам «газовый рай», но если ее выберут президентом Украины. Как только Тимошенко победит, она пообещала подать в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом. Об этом Тимошенко заявила в ток-шоу на одном из украинских телеканалов.
По ее словам, газ украинцы будут получать собственной добычи по цене вдвое ниже, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги.
Лидер «Батькивщины» отметила, что до 2014 года существовал порядок, по которому украинский газ собственной добычи отдавали на нужды населения «по украинским ценам». Тимошенко пообещала, что после ее победы украинский газ будет продаваться местному населению вдвое дешевле, а наиболее незащищенные слои населения будут получать субсидии.
Новости Украины: Претензии Тимошенко к России объяснили началом предвыборной гонки
Свободная пресса: последние новости
Власти Украины хотят отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ Чем комик Зеленский до ужаса напугал киевский режим Порошенко призвал не верить обещаниям о скором мире в Донбассе
Украина , В мире , Юлия Тимошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате20
Приехавшую на вызов «скорую» закидали камнями13
Россиян упрекнули в «одержимости» к проветриванию13
Найдено тело последней жертвы в Шахтах14
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе318
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
03:19
Российскую певицу на Багамах покусала акула
Шоу-бизнес
00:40
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе
Шоу-бизнес
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:53
Полицейские избили следователей в Уфе
Криминал Происшествия
01:02
Россия разочаровала США
В мире Политика
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение