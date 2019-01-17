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Рыбку тут же задержали по прибытии в Россию
Рыбку тут же задержали по прибытии в Россию

Киев назвал причины «провокации» России в Керченском проливе 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В ходе инцидента в районе Керченского пролива 25 ноября Россия пыталась спровоцировать украинских моряков открыть ответный огонь, чтобы начать открытую агрессию против Украины. С таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступил министр обороны Украины Степан Полторак.
«Одна из задач, которую Россия ставила перед собой, когда организовывала провокацию в Керченском проливе, — спровоцировать нас на ответ, чтобы мы начали стрелять и использовать эту возможность, чтобы начать открытую агрессию против Украины», — заявил министр.
Второй же целью России, сказал Полторак, было заставить Украину отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море и, таким образом, «фактически провести аннексию Азовского моря». «Конечно, на такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим», — указал он, добавив, что Украина не откажется от права прохода через Керченский пролив.
25 ноября пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.
Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка арестованы на два месяца и этапированы в Москву.
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Комментарии1
Украина , В мире , Степан Полторак , ФСБ
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