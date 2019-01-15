Депутат Рады Украины обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Ранее журналист Александр Дубинский в Facebook сообщил, что в селах и небольших городках на Украины местные чиновники организовали "социологический проект", участникам которого платят по тысяче гривен (около 36 долларов). Чтобы получить деньги, людей просят подписать "анкету единомышленника" и "личное обязательство". По словам Дубинского, эти "документы" "многими воспринимаются как обязательство голосовать за Порошенко.

"Это анкета, так называемого, "единомышленника", которая раздается командой Порошенко уже сейчас. Это анкета, за которой следует предоставление конкретного денежного вознаграждения. Вот начало построения схемы по подкупу избирателей за Петра Порошенко на выборах президента… их штабы об этом открыто говорят", — заявил во вторник Крулько в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат добавил, что жители Украины вынуждены будут продавать свои голоса.

"Люди доведены до такой бедности, что они вынуждены, к сожалению, брать даже ту копейку, для того чтобы потом принести хоть что-то в семью. Потому что когда люди в прошлом году, 1 сентября брали деньги в кредит для того, чтобы отвести детей в школу… и целые программы банки давали: собери рюкзак для ребенка", — отметил Крулько.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению экспертов, уровень недовольства населения политикой Порошенко продолжает расти, что ставит под сомнение его выход даже во второй тур голосования.