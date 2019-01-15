Порошенко назвал свою цель на ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой, заявил президент страны Пётр Порошенко «Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина. Он также призвал прекратить практику, когда «кто-то крадёт газ, а потом списывает это на государственный долг». В начале 2018 года Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины. По его словам, благодаря решению Стокгольмского арбитража страна «соскочила с газового крючка» «Газпрома»