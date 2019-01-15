На Украине назвали условие «нового Майдана» 

Депутат Верховной рады, бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош рассказал в интервью "Украинской правде" о возможности проведения "нового Майдана" на Украине.
Ярош признался, что цели Майдана не были выполнены в полной мере даже через пять лет.
"Конечной победой Майдана будет утверждение собственного государства. Полноценного, процветающего. Где люди будут себя достойно чувствовать. Пока, к сожалению, мы этого не достигли", — сказал депутат.
Кроме того, бывший глава "Правого сектора"* заявил о готовности организовать новый Майдан "в случае капитуляции".
"Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической", — пояснил он.
По его мнению, в таком случае "шины уже никто не будет жечь". Ярош добавил, что у людей на руках достаточно средств, чтобы действовать более эффективно. Он не объяснил, что имеет в виду.
Киевскую площадь майдан Незалежности 21 ноября 2013 года заняли сторонники евроинтеграции сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Майдан стал эпицентром борьбы силовиков и радикалов, в ходе которой погибли более ста человек. Ответственность за гибель людей новые украинские власти возложили на бывшего президента Виктора Януковича. В свою очередь, он отрицает свою причастность к убийствам.
Сейчас 21 ноября на Украине празднуется День достоинства и свободы.
*Запрещенная в России экстремистская организация