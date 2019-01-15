На Украине назвали условие «нового Майдана»

Ярош признался, что цели Майдана не были выполнены в полной мере даже через пять лет.

"Конечной победой Майдана будет утверждение собственного государства. Полноценного, процветающего. Где люди будут себя достойно чувствовать. Пока, к сожалению, мы этого не достигли", — сказал депутат.

Кроме того, бывший глава "Правого сектора"* заявил о готовности организовать новый Майдан "в случае капитуляции".

"Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической", — пояснил он.

По его мнению, в таком случае "шины уже никто не будет жечь". Ярош добавил, что у людей на руках достаточно средств, чтобы действовать более эффективно. Он не объяснил, что имеет в виду.

Киевскую площадь майдан Незалежности 21 ноября 2013 года заняли сторонники евроинтеграции сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом . Майдан стал эпицентром борьбы силовиков и радикалов, в ходе которой погибли более ста человек. Ответственность за гибель людей новые украинские власти возложили на бывшего президента Виктора Януковича . В свою очередь, он отрицает свою причастность к убийствам.

Сейчас 21 ноября на Украине празднуется День достоинства и свободы.

*Запрещенная в России экстремистская организация