Украинские журналисты «потеряли» томос

Запрос был направлен в эти три ведомства, и только в одном из них журналистам дали ответ, где можно найти копию текста томоса, пишут «Украинские новости».

Так, аппарат Рады в ответе указал, что не является распорядителем этой информации. В администрации президента вообще не содержится ответа по сути вопроса, а только приведены выдержки из законодательства о том, что такое «публичная информация».

Только МИД Украины ответил на запрос украинских СМИ наиболее четко — кроме информации, что он не располагает текстом документа, указывается, что вопросами религии заведует в стране министерство культуры Украины.

Минкульт страны пока не ответил на запрос портала.

Между тем, текст томоса об автокефалии накануне был опубликован Константинопольским патриархатом. При этом СМИ сообщали, что на томосе для так называемой православной церкви Украины отсутствуют подписи почти половины иерархов Константинополя.