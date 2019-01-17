Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Житомир привезли томос об автокефалии «новой церкви» Украины 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины привезли в Житомир, сообщил в четверг бывший лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет.
"Мы провели "объединительный" собор и имеем сегодня томос, который находится перед вами", — заявил Филарет в ходе молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире, трансляция которого идет на странице президента Украины в Facebook. Он также выразил благодарность Петру Порошенко за собор и томос.
Ранее документ уже привозили в Ровно, Винницу, Луцк и Борисполь.
Порошенко неоднократно подвергался критике со стороны некоторых политиков на Украине из-за того, что использует томос об автокефалии в политических целях. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид считает, что президент "безбожно" эксплуатирует документ в своей предвыборной агитации. Лидер партии "Наши", кандидат в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что "томос-тур" Порошенко будет самой постыдной рекламой начавшейся избирательной кампании.
Получение "новой церковью" Украины томоса не поможет Порошенко поднять крайне низкий президентский рейтинг и победить на предстоящих 31 марта выборах, а попытка внести конфессиональный раскол среди населения станет методической ошибкой, считают эксперты.
"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , Верховная Рада , Борисполь , Житомир , Луцк , Ровно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы переживают за здоровье Путина839
Малоимущим предложили отключать свет ночью752
В ГУМе женщина насмерть подавилась едой41
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»140
Порошенко выбил телефон из рук украинца35
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:41
Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти
Происшествия
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
00:02
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение