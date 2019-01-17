В Житомир привезли томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины привезли в Житомир , сообщил в четверг бывший лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет.

"Мы провели "объединительный" собор и имеем сегодня томос, который находится перед вами", — заявил Филарет в ходе молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире, трансляция которого идет на странице президента Украины в Facebook. Он также выразил благодарность Петру Порошенко за собор и томос.

Борисполь. Ранее документ уже привозили в Ровно , Винницу, Луцк

Порошенко неоднократно подвергался критике со стороны некоторых политиков на Украине из-за того, что использует томос об автокефалии в политических целях. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид считает, что президент "безбожно" эксплуатирует документ в своей предвыборной агитации. Лидер партии "Наши", кандидат в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что "томос-тур" Порошенко будет самой постыдной рекламой начавшейся избирательной кампании.

Получение "новой церковью" Украины томоса не поможет Порошенко поднять крайне низкий президентский рейтинг и победить на предстоящих 31 марта выборах, а попытка внести конфессиональный раскол среди населения станет методической ошибкой, считают эксперты.