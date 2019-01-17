МИД РФ прокомментировал действия Киева перед выборами президента на Украине

МИД РФ заявили, что президентская кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны, а действующая власть принимает такие антидемократические решения, как закрытие избирательных участков в России . Эксперты отмечают, что подобные шаги позволят президенту Украины Петру Порошенко манипулировать голосами тех, кто физически не сможет прийти на участки. Кроме того, смена власти в стране может означать и перераспределение расходов олигархов, поэтому в борьбе за крупные суммы денег в ход идут любые средства.

Российский МИД прокомментировал ход избирательной кампании перед выборами президента Украины. По оценке ведомства, Киев использует текущую ситуацию для нагнетания антироссийской истерии.

«Дошло до того, что в Киеве было принято решение закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в России под предлогом того, что находящиеся на нашей территории граждане Украины могут стать объектами «провокаций и репрессий» со стороны российских спецслужб и Москва, мол, не сможет обеспечить надлежащие условия для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ», — говорится в заявлении ведомства.

При этом дипломаты подчеркнули, что подобные заявления «нелепы по своей сути», так как Россия успешно провела ряд таких крупных мероприятий как Зимние Олимпийские игры 2014 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года. При этом Москва смогла обеспечить тысячам иностранных гостей, в том числе с Украины, безопасное пребывание, соответствующее всем международным стандартам.

«В реальности правящий киевский режим явно боится своих граждан, особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из-за деградирующего экономического положения и нарушения их политических, религиозных, языковых, образовательных и культурных прав и свобод. А таких людей — миллионы, в том числе на территории России», — пояснил МИД РФ.

Поэтому лишая граждан Украины, проживающих за рубежом, права голосовать Порошенко фактически «расписывается в собственной слабости, невыполнении громких предвыборных обещаний пятилетней давности и неспособности вывести Украину из углубляющегося кризиса», резюмируют дипломаты.

«Нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами «удержаться на плаву» действующее руководство «незалежной» переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Использовать эти голоса»

Эксперты отмечают, что Киев мог намерено исключить значительную часть граждан Украины из выборного процесса, чтобы провести некие манипуляции с их голосами.

«Это шикарная возможность использовать эти голоса во время выборов. То есть, люди уехали, информация и личные данные о них известны. Их голоса могут автоматически включить в «за Порошенко», используя этот ресурс именно таким образом», — рассказал в политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT.

По его оценке, власть, которая «сформирована кровью и грязью», способна на любые приёмы, поэтому заявления МИД РФ о беспрецедентной скандальности президентских выборов очень точны.

Интересы олигархов

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, со своей стороны, отмечает, что вне зависимости от того, что будет происходить дальше на Украине, текущая избирательная кампания уже стала самой грязной в истории страны.

«Просто, ставки слишком высоки и побеждённый здесь теряет всё. Если рассматривать компанию не сточки зрения интересов Зеленского или Гриценко (кандидаты в президенты Украины. — RT), а с точки зрения Тимошенко или Порошенко, то тот из них, кто проиграет компанию действительно теряет всё. Как минимум, такому политику придётся отправится в эмиграцию, это в лучшем случае», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что украинский олигарх Игорь Коломойский , который, по некоторым данным, поддерживает кампанию шоумена Владимира Зеленского, открытым текстом говорил, что выступает на этих выборах против Порошенко, так как при нём он не может вернуться в страну.

«Никто этого не опровергал, а Игорь Валерьевич (Коломойский. — RT) считать умеет очень хорошо. Это очень большие деньги. За такие вещи не то что убивают, целые народы геноциду предают, не задумываясь. Понятно, что за этот кусок будет идти очень жестокая борьба», — отметил политолог.

Ищенко также привёл в пример украинского миллиардера Рината Ахметова , которому выгодно президентство Порошенко, так как олигарх, по заявлению Коломойского, контролирует 30% ВВП Украины.

Лишение права голоса

Напомним, в конце декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Были закрыты участки в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.

Также Киев принял решение не регистрировать на выборах депутатов из России. О соответствующем решении сообщил глава МИД Украины Павел Климкин