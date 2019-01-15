Радикалы попытались напасть на генконсульство России в Одессе

Украинские радикалы устроили акцию возле здания российского генконсульства в Одессе в поддержку украинских моряков, суд над которыми проходит в Москве . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России на Украине.

Как отмечается, в ней приняли участие около 50 человек. Они зажгли дымовые шашки, выкрикивали антироссийские лозунги, бросали банки с краской в ворота представительства.

"Правоохранители вовремя отреагировали, ущерб нанесен не был", — рассказал посол.

Уточняется, что двух участников акции задержали. Консульство работает в обычном режиме.