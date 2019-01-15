Зеленский в видео «похоронил» Порошенко и предрек ему муки ада

Кандидат в президенты Украины , комедийный актер Владимир Зеленский снял видео, в котором он произносит речь на пародийных «похоронах» главы Украины Петра Порошенко . Артист в саркастической форме перечислил «достижения» действующего президента, среди которых выделил повышение цен на газ, «крышевание» игорного бизнеса и строительство жилищного комплекса в охраняемой зоне ЮНЕСКО

Известный комик и потенциальный кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в рамках провокационного видео «похоронил» действующего главу государства Петра Порошенко.

Действие ролика, опубликованного на YouTube, происходит на пустыре, где группа людей собралась «проститься» с президентом Украины. Перед гробом, в котором по сюжету «лежит» Порошенко, установили кафедру с микрофонами и гербом Украины, за которую встал новоиспеченный политик Владимир Зеленский. Одетый в классический костюм юморист с чувством произнес «прощальную речь» в адрес президента и подвел итоги его руководства страной.

«Какое горе, неоценимая утрата для всей нашей политики. На выборах 2014-го он обещал нам сильную экономику. Как много он еще не смог нам пообещать. Он ушел, и ушел так рано!» — начал Зеленский.

Проникновенная речь артиста сопровождалась живой музыкой оркестра, что обеспечило ролику траурную атмосферу. Присутствующие, облаченные в черные одежды, держали в руках цветы и всхлипывали.

Зеленский тем временем выразил «искренние» переживания по поводу невозможности похоронить Порошенко, ведь скоро на этой территории (в буферной зоне Киево-Печерской лавры) должен появиться жилищный комплекс. С кремированием, по мнению Зеленского, в Украине тоже туго — «кусаются» цены на газ.

«Горько осознавать, что мы не можем предать его тело земле, ведь именно по его решению на этой земле будет огромный жилищный комплекс. Мы даже не могли сжечь его тело в крематории, ведь цена на газ, о которой именно он договорился, мягко говоря, — умереть не встать. Но ничего, именно благодаря этой цене ему и так гореть в аду», — нашел альтернативу Зеленский.

Артист предупредил присутствующих церемонии о том, что они могут не найти имени «покойника» на могильной плите, ведь «еще при жизни он переписал свою смерть на жену и близких родственников». Зеленский также вспомнил о «коммуникабельности» Порошенко:

«Он умел дружить: за четыре созыва в Верховной раде он успел побывать в девяти фракциях».

В завершение выступления кандидат в президенты пожелал «усопшему» не грустить, ведь «скоро к нему присоединятся все его соратники».

Предвыборная кампания на Украине началась 31 декабря. По данным центра социологических исследований «София», на момент начала кампании лидировали два кандидата: лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский.

Согласно исследованию, Тимошенко готовы поддержать 16,9% из тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место по популярности среди избирателей (11,3%). Замыкает тройку лидеров сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко с 10,9%. Действующий глава государства Порошенко разместился только на четвертой позиции с 9,4%.

В конце декабря в интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказывал, что сейчас он обдумывает вопрос о баллотировании, но озвучить окончательное решение пока не готов.

«Я об этом думаю, очень думаю… Склоняюсь… Рано об этом говорить… Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей», — говорил актер.

В ходе беседы Гордон отметил, что по данным социологов у Зеленского один из самых высоких рейтингов — и это несмотря на то, что официально шоумен еще не заявлял о намерении баллотироваться на пост главы государства.

По мнению журналиста, список потенциальных кандидатов, у которых есть шанс выйти во второй тур президентских выборов, выглядит так: Зеленский, экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и экс-премьер Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

Когда во время обсуждения этого списка звезда сериала «Слуга народа» вспомнил о действующем главе Украины, Гордон ответил, что Порошенко пока не входит в тройку, но, возможно, придумает для этого что-нибудь креативное.

«Только б не с войной связанное. Только б не это!» — отреагировал актер.

Большую часть проектов «Студия Квартал-95» Владимира Зеленского написала для телеканала «1+1», принадлежащего украинскому миллиардеру Владимиру Коломойскому. По сообщениям украинских СМИ, Коломойский задолжал юмористу $4 млн — это сумма, которую его студия не получила за производство программ для принадлежащего олигарху канала.

В СМИ также сообщалось, что олигарх собирается делать ставку на Зеленского в предстоящих выборах. Юморист, в свою очередь, на одном из шоу шутливо прокомментировал вероятность своего баллотирования на должность президента и финансовую поддержку со стороны Коломойского. Зеленский заявил, что его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только владелец канала. По словам шоумена, прежде чем такое говорить, Коломойского нужно знать лично: взнос для участия в выборах стоит 2,5 млн гривен, и бизнесмен не станет просто так разбрасываться такими суммами.