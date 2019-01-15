«Марио идет грабить банк!» Политолог о «плане» Киева по Керченскому проливу

Украинский генерал рассказал о плане нового прорыва украинских военных кораблей через Керченский пролив. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева назвала сложившуюся ситуацию абсурдной.

Новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет "более подготовленной", заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".

"На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", — отметил он.

Богдан также выразил уверенность в том, что России придется пропустить украинскую технику через пролив, поскольку она не захочет "усугублять ситуацию".

При этом украинский генерал не смог назвать дату следующего прохода.

"Всему свое время", — прокомментировал Богдан.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева назвала сложившуюся ситуацию абсурдной.

"Ситуация достаточно абсурдная. Во-первых, это исходит от ветерана украинской разведки, то есть человека, который сейчас не является, по сути, военнослужащим. Скорее всего, это его какие-то аналитические размышления. Что касается возможного прохода через Керченский пролив, то позволю себе напомнить, что украинские суда и так могут там проходить, оформив соответствующие документы — если заранее подадут заявку в установленном порядке. Если же это будет совершаться несанкционированно, то, зная, как себя ведут представители ОБСЕ в Донбассе, я с трудом себе представляю, как они будут участвовать в вооруженном прорыве. Учитывая, что большинство стран в мире в такой ситуации имеют полное право открывать огонь (защищая свои границы — ред.). Напомню, что та территория, о которой идет речь — это не некая "оккупированная" территория, как говорят на Украине. Еще до возвращения Крыма в состав РФ она являлась нашими территориальными водами", — сказала Наталья Макеева.

По ее словам, в заявлении Богдана есть еще один немаловажный момент.

"Заявление ветерана разведки выглядит как в мультфильме ("Ограбление по…" — ред.) — "Марио идет грабить банк!" То есть объявляется, мол, мы собираемся устроить вам страшный прорыв. Понятно, что наши пограничники, военные, которые наверняка и так готовы к такому развитию событий, после такого заявления проведут дополнительные проверки. Я даже не сомневаюсь, что все соответствующие подразделения готовы отразить такой прорыв. Просто не хотелось бы, чтобы с украинскими военными, посланными "в расход", что-то случилось. Это люди, которых "порошенки" используют в своих грязных целях, чтобы ввести военное положение и отменить выборы", — считает Наталья Макеева.

В конце ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь законным требованиям российских пограничников. Корабли задержали, на борту оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ , которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех задержанных арестовали по обвинению в незаконном пересечении государственной границы.